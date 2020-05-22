+74. Количество зараженных COVID-19 в Алтайском крае выросло на «рекордное число за сутки»

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Стоит отметить, что это максимальный прирост за сутки за время распространения вируса в регионе. До сегодняшего дня рекордный показатель зафиксировали 26 апреля — плюс 68, а 25 апреля — плюс 63.

Для сравнения, 21 мая прирост составил 57 случаев, до этого — в течение почти трех недель — около 20−40 случаев за сутки (лишь несколько дней показали выше 40).

По данным на 22 мая, общее число случаев заражения в крае — 1185 (в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно).

Новых больных выявили в Барнауле — 61 человек, Славгороде — 5, Тюменцевском районе — 2, Павловске — 1, Бийске — 1, Бийском районе — 1, Советском районе — 1, Новоалтайске — 1, Тальменском районе — 1.

Из общего числа заболевших 99 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 845 — по контакту с заболевшими, 160 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 254 — у заболевших ОРВИ, в 771 случае — бессимптомное течение.

Тяжелых больных — 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 13.

Всего к сегодняшнему дню выздоровело 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Напомним, по последним данным в крае более сотни медиков заболели COVID-19.