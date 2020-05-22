+74. Количество зараженных COVID-19 в Алтайском крае выросло на «рекордное число за сутки»

Стоит отметить, что это максимальный прирост за сутки за время распространения вируса в регионе. До сегодняшего дня рекордный показатель зафиксировали 26 апреля — плюс 68, а 25 апреля — плюс 63.
Для сравнения, 21 мая прирост составил 57 случаев, до этого — в течение почти трех недель — около 20−40 случаев за сутки (лишь несколько дней показали выше 40).
По данным на 22 мая, общее число случаев заражения в крае — 1185 (в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно).
Новых больных выявили в Барнауле — 61 человек, Славгороде — 5, Тюменцевском районе — 2, Павловске — 1, Бийске — 1, Бийском районе — 1, Советском районе — 1, Новоалтайске — 1, Тальменском районе — 1.
Из общего числа заболевших 99 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 845 — по контакту с заболевшими, 160 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 254 — у заболевших ОРВИ, в 771 случае — бессимптомное течение.
Тяжелых больных — 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 13.
Всего к сегодняшнему дню выздоровело 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека.
Напомним, по последним данным в крае более сотни медиков заболели COVID-19.
Карта распространения
Из них — жители Барнаула — 467, Змеиногорского района — 245, Бийска — 120, Рубцовска — 46, Павловского района — 27, Новоалтайска — 23, Поспелихинского района — 23, Благовещенского района — 23, Славгорода — 21, Тальменского района — 14, Тюменцевского района — 13, Рубцовского района — 12, Немецкого района — 10, ЗАТО Сибирский — 10, Бурлинского района — 10, Первомайского района — 9, Камня-на-Оби — 8, Курьинского района — 8, Горняка — 7, Новичихинского района — 7, Третьяковского района — 7, Заринска — 7, Бийского района — 6, Родинского района — 6, Алейска — 5, Ярового — 4, Завьяловского района — 4, Залесовского района — 4, Крутихинского района — 3, Советского района — 3, Волчихинского района — 3, Косихинского района — 3, Ребрихинского района — 3, Табунского района — 3, Егорьевского района — 2, Кулундинского района — 2, Мамонтовского района — 2, Шипуновского района — 2, Ключевского района — 2, Троицкого района — 1, Целинного района — 1, Михайловского района — 1, Романовского района — 1, Алтайского района — 1, Усть-Калманского района — 1, Тогульского района -1, Солонешенского района — 1, Белокурихи — 1, Каменского района — 1, Алейского района-1.