Более сотни медиков заболели COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае число медицинских работников, у которых подтвердились положительные тесты на COVID-19, перевалило за сотню.

21 мая стало известно, что в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи первый случай выявили у пациентки отделения реанимации, после чего инфекция передалась еще 10 пациентам и 38 медикам.

Ранее сообщалось, что всего в крае подтвержденный COVID-19 был у 72 работников медицины, из них на 18 мая уже 36 человек завершили лечение и выписались.

Правительство края вновь указало на то, что ограничения планового приема пациентов в медучреждениях полностью оправданы.

«В случае преждевременного его снятия такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, которая, к слову, не может не принимать больных, могут повторяться», — говорится в сообщении краевых властей.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов говорил, что правительство края вместе с Фондом социального страхования работает по определению круга заболевших медиков, чтобы начать страховые выплаты.

Если на рабочем месте медики заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей.

Следственный комитет в свою очередь обещал пристально следить за соблюдением прав работников здравоохранения.

На днях в органы обратились медики из Рубцовска, которым не полностью выплатили обещанные надбавки за работу в ковидном госпитале.

Карта проблем

«Альянс врачей» создал интерактивный проект «Карта COVID-19», на котором рассказывается о проблемах медиков при пандемии коронавируса.

Алтайские врачи жалобы на ресурсе пока не оставляли.