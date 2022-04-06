6 апреля
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Жизнь

«А чего столько дерева?!» В Рубцовске ледоход пошел пополам с вывороченным лесом

Ледоход на реке Алей начался в Рубцовске. В последние дни там наблюдалась экстремально теплая погода до +18 — +20 градусов.

Ледоход
Ледоход
СС0

Видео ледохода прислали читатели altapress.ru.

На кадрах видно, что течение реки очень быстрое. И несет вода не только вскрывшийся лед, но и много снесенных деревьев и кустарников.

Очевидцы из Рубцовска говорят, что впервые видят такой ледоход пополам с буреломом.

Вода в реке при этом поднялась практически до высоты моста.

Ранее стало известно, что Алей стал первой рекой, которая вскрылась в Алтайском крае. Лед пошел 4 апреля, пишут «Вести Алтай».

Напомним, 24 марта губернатор Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оценил готовность специалистов МЧС к стихии.

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