«А дама-то ничего!»: эксперты обсудили, похожа ли на Кинг-Конга героиня рекламы «Магиса»

Эксперты обсудили наружную рекламу «Магис Спорта», в которой изображена кричащая полная женщина в обтягивающей спортивной форме. Она держится за шпиль самого известного здания Барнаула на пл. Октября. На щите также есть текст: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику».

Критик рекламы: «Это травля!»

Общественную дискуссию по поводу этого изображения инициировал в соцсетях руководитель агентства Punk You Brands Данил Снитко. По его мнению, реклама «Магис Спорта» плохая и оскорбительная. Он присутствовал на мероприятии и аргументировал свою позицию.

Снитко сказал, что вся серия наружной рекламы «Магис Спорта» ему нравится, но конкретно эта выходит за рамки дозволенного. Он сослался не тренды в рекламе стран Европы и США, где давно отказались от буллинга (травли) и бодишейминга (осуждения человека за его внешний вид).

Там для обращения к социальным проблемам используют так называемый инсайт — то есть некое сообщение, которое есть у людей внутри, но они сами его не формулируют. Пример инсайта из рекламной кампании Nike — «Вчера ты говорил, что завтра». Такую рекламу Данил Снитко считает уместной.

Данил Снитко. altapress.ru

Защитники рекламы: «Это мотивация!»

В защиту рекламной кампании «Магис Спорта» высказались все остальные эксперты «круглого стола». Руководитель «Магис Спорта» Владимир Гордейчик сказал, что позитивные картинки не мотивируют людей заниматься здоровьем и приходить в фитнес-клуб. А вот такие провокационные сразу вызывают отклик.

Его слова подтвердила Лариса Кульгускина, директор по маркетингу «Магис Спорта». Она предложила обсудить вопрос: может ли маркетинг прямо говорить о проблемах? По ее мнению, может и это нужно делать.

Вероника Селютина сказала, что ее подобная реклама мотивирует заниматься своим телом и худеть. По ее словам, когда ты всем вокруг нравишься, тебе прямо не говорят «ты жирная», то и менять ничего не хочется.

Владимир Гордейчик. altapress.ru

Представитель «Алтапресса» и Коллегии по жалобам на прессу Владимир Овчинников напомнил, что важно сохранять свободу коммуникаций. По его мнению, в этой рекламе не нарушается ничья свобода, она не угрожает ничьей безопасности, потому имеет право на существование.

Вопрос из зала: «Это Кинг-Конг?»

Самый острый вопрос на встрече подняли студенты. Они прямо спросили у разработчиков (студия Saccade), закладывалось ли в эту рекламу сравнение полных людей с животными, в частности с Кинг-Конгом.

Директор студии брендинга и дизайна Saccade Петр Быков заявил, что этот образ в рекламу не закладывался, хотя «ее создатели, конечно, видели этот фильм». Представитель компании Miranit Василий Морозов заявил, что это лукавство, и образ Кинг-Конга явно прочитывается. Лариса Кульгускина отметила, что изображение вызвало разные ассоциации: «Кто-то, например, говорил, что это женщина-паук».

Петр Быков. altapress.ru

Гендиректор «Алтапресса» Юрий Пургин сказал, что ему реклама напомнила плакат «Родина-мать зовет» и в нем читается яростный призыв «Пора уже, давай!». Еще один участник встречи вспомнил, что в его окружении был человек, который сказал: «А дама-то ничего!». А председатель АлтТПП Борис Чесноков увидел в ней чемпионку на пьедестале.

Директор по рекламе ИД «Алтапресс» Елена Аксенова сказала, что каждый смотрит на картинку через свой культурный фильтр и видит в ней нечто свое.

Итог обсуждению подвел председатель комитета АлтТПП по рекламе и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Он поблагодарил всех экспертов за то, что они высказались. Напомнил, что существует «момент, когда будешь несмешным и до него, честно говоря, недалеко».

Юрий Пургин,

председатель комитета АлтТПП по рекламе:

Самое важное, чего достиг «Магис» — это раздражения окружающей среды. Равнодушных к этой рекламе не осталось. Все мы что-то сказали по этому поводу.

По его словам, в резолюции круглого стола отметят, что с точки зрения экспертного сообщества эта реклама не подлежит осуждению.