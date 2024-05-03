А фотографию отдадут? На Алтае заметили семью снежных барсов, ранее сломавших фотоловушку

Кошку вместе с двумя котятами в очередной раз заметили в Сайлюгемском нацпарке. Ранее они разгрызли дорогую камеру — подарок от бизнесмена, сообщили в пресс-службе парка .

Осенью троих снежных барсов поймали за порчей имущества парка на Южно-Чуйском хребте. Они завалили, облизали, пожевали и расцарапали дорогую камеру, подаренную заповеднику бизнесменом Ильей Трухановым.

Сейчас ирбисы набрались сил для новых «фотосессий» — они находятся в хорошей форме и держатся в границах нескольких урочищ.

Эту самку и ее котят ученые Сайлюгемского нацпарка фиксируют на Южно-Чуйском хребте второй год. Котята уже взрослые и к лету могут отделиться от матери. Специалисты также подозревают их в нападении на скот чабанов на хребте.

Видео получено во время экспедиции всероссийского учета ирбиса при поддержке Межрегиональной Ассоциации «Ирбис».

Ранее в России посчитали количество снежных барсов. Большая их часть — обитатели Алтая.

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