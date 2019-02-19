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Жизнь

А она здесь есть: фотограф сделал снимок искусно замаскировавшейся совы

Британец Пол Бич сделал необычное фото совы — птица так слилась с деревом, что ее никто не может увидеть.

Сова.
Сова.
СС0

Снимок в одночасье стал вирусным: пользователи соцсетей пытаются разглядеть сову, радуются, когда это им наконец удается, и хвастаются, сколько времени им для этого понадобилось. Есть и такие, кто уверяет, что никакой совы на дереве нет.

55-летний Пол Бич работает почтальоном и воспитывает двоих детей. В свободное от работы время он увлекается фотографией. Снимок совы Бич сделал недалеко от своего дома в графстве Чешир.

Сфотографировать птицу было нелегко — ее пришлось долго выслеживать. Кроме того, стоило фотографу только на секунду отвести взгляд, как хищная птица «пропадала», пишет mail.ru.

Подписчики назвали снимок лучшим примером камуфляжа.

«Вот почему большинство из нас не замечает этих сов во время прогулок», — отметил один из пользователей.

Напомним, в апреле 2017 года очевидцы заметили в Барнауле несколько сов. Одна из них врезалась в стену спорткомплекса «Обь», а другая — в здание школы № 69.

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