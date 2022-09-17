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Жизнь

«А у нас байк-шоу из окна показывают»: жительница Барнаула сфотографировала колонну мотоциклистов

В Барнауле байкеры успешно закрыли мотосезон и пронеслись по Барнаулу. Горожанка, которая живет на Красноармейском, сфотографировала шумную колонну.

Байкеры в Барнауле.
Байкеры в Барнауле.
altapress.ru.

Напомним, сегодня в 15:00 мотоциклисты закрыли сезон и «навели шуму» на Красноармейском проспекте. Сейчас они уже едут на пляж «Водный мир», где начнут байкерскую вечеринку.

Ранее мы рассказывали, как разрешился спор из-за байк-бара.

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