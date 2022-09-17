«А у нас байк-шоу из окна показывают»: жительница Барнаула сфотографировала колонну мотоциклистов

В Барнауле байкеры успешно закрыли мотосезон и пронеслись по Барнаулу. Горожанка, которая живет на Красноармейском, сфотографировала шумную колонну.

Напомним, сегодня в 15:00 мотоциклисты закрыли сезон и «навели шуму» на Красноармейском проспекте. Сейчас они уже едут на пляж «Водный мир», где начнут байкерскую вечеринку.

Ранее мы рассказывали, как разрешился спор из-за байк-бара.