Люди в пиджаках встретились с людьми в коже. Как решился очередной спор у «Байк-бара»

15 июля около барнаульского бара «Байк-бара» состоялась встреча, на которой решалась судьба мотоцикла у входа в культовое для байкеров заведение. Altapress.ru побывал в гуще событий и узнал, что происходит на месте.

В 15:00 возле бара на пр. Красноармейском собрались чиновники, владелец бара и просто неравнодушные люди.

Владелец «Байк-бара» Евгений Михайлов охотно общался с корреспондентами и делился эмоциями от сложившейся ситуации.

Позже на месте появился председатель ТСН «Факел» Александр Лукин.

Он снова рассказал, в каких именно местах будет проведено благоустройство рядом с территорией заведения. Подробнее об этом altapress.ru писал ранее.

Также он отметил, что снос второго байка не планируется. Разберут лишь бордюрный камень с левой стороны от входа в бар. К разговору подключались прохожие, они утверждали, что все было в порядке, а подобные реконструкции — это лишь трата «народных» денег.

Чиновники прояснили, что заинтересованы урегулировать конфликт.

Спор у барнаульского «Байк-бара» Елизавета Козубенко

Петр Воронков,

первый заместитель главы администрации Центрального района:

Администрация района делает все, чтобы урегулировать разгоревшийся конфликт. И, конечно, мы не хотим допустить переход ситуации в плоскость информационной войны.

Нам удалось пообщаться с одним из байкеров.

Василий Сафронов,

президент отделения мотоклуба «Ночные волки. Барнаул»:

— Надеюсь, что «Байк-бар» оставят в покое. Я считаю, что мотоцикл нужно вернуть. Он не помешает благоустройству придомовой территории.

Спор у барнаульского «Байк-бара» Елизавета Козубенко

Пока участники встречи договорились лишь об одном. Тротуарную плитку владелец бара разберет до магазина «Привет-сосед!».

Также стало известно о плане будущего сквера возле «Байк-бара».