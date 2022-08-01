«А вдруг будут дебоширить?». В Барнауле на Солнечной поляне строят будоражащий местных жителей объект

Буквально за несколько месяцев на ул. Солнечная поляна в Барнауле «выросло» неизвестное здание. Стройка заинтересовала жителей района. Они опасались, что здесь расположится придорожное кафе и шумные гости нарушат «тихое царство» местных. Altapress.ru. побывал на объекте и узнал, что скрывается за забором.

Строительство началось в апреле. Сейчас в помещении уже устанавливают окна и занимаются внешней отделкой здания.

Как объяснили altapress.ru, помещение разделят на две зоны: со стороны дороги откроют кафе, в центре установят торговые ряды.

Стройка на ул. Солнечная поляна. Altapress.ru.

Опрошенных нами людей беспокоит скопление машин в будущем, и проблематичный подход к остановке общественного транспорта. Ну и самый главный триггер для жителей домов по соседству — круглосуточное кафе может нарушить их спокойную жизнь.

«Здесь же негде развернутся, если перенесут остановку, как я буду до нее добираться? А вдруг будут дебоширить? Я пенсионер, мне нужен покой», — поделился проходивший мимо мужчина по имени Петр.

Сотрудник расположенной рядом автостоянки наоборот смотрит на стройку с оптимизмом.

«Люди там будут работать и получать зарплату. Чем больше вакансий в Барнауле, тем лучше. На этой стороне нет жилых домов, мешать некому», — пояснил Александр.

Конкуренты не пугают и работников соседнего продуктового магазина.

Стройка на ул. Солнечная поляна. Altapress.ru.

«Конкуренция, конечно, будет. Но наши постоянные клиенты, я уверена, останутся с нами», — считает продавец Екатерина.

Благоустройством территории начнут заниматься уже в августе, посетить торговую точку можно будет в сентябре.