Почему выросли тарифы на электричество и на что тратятся деньги потребителей?

С 1 июля электроэнергия для населения подорожала в Алтайском крае на 14−18 копеек за киловатт-час — у разных категорий потребителей, если помните, тарифы разные. Казалось бы, рост незначительный: счет каждого экономного потребителя возрастет меньше чем на 100 рублей в месяц. Тем не менее люди по-прежнему задают вопросы: почему растут тарифы? Да и на что, вообще, энергетики расходуют деньги, которые мы им платим?

Почему растут тарифы?

Несколько лет назад в редакции разгорелась дискуссия: рост тарифов естественных монополий — причина инфляции или ее следствие? Эксперты тогда отвечали по-разному.

К примеру, в 2019 году специалисты Высшей школы экономики подсчитали: вклад роста электротарифа в индекс потребительских цен — лишь 0,06 процентных пункта. Но сегодня большинство экспертов сошлись на одном: рост цен — глобальная тенденция, причины которой — точно не тарифы естественных монополий.

Между тем, показатель инфляции за последний год побил рекорд с 2015 года. Вместе с говядиной, телевизорами и другими потребительскими товарами дорожало и все, что нужно энергетикам: сырье, материалы и оборудование. Причем дорожало порой в разы или на десятки процентов.

По данным Росстата, инфляция начала замедляться, но, тем не менее, остается высокой. К примеру, в мае цены на товары и услуги в Алтайском крае повысились 18,89% к маю 2021-го, сообщили в Сибирском главном управлении ЦБ. cbr.ru/press/reginfl/?id=23142

Для сравнения: киловатт-час для горожан с электроплитами подорожал в Алтайском крае с 01.07.2022 г. с 3,67 до 3,81 рублей, или на 3,8%. Это в пять раз ниже официальной инфляции. Получается, в реальном выражении электротарифы не выросли — как ни странно это звучит.

Куда идут наши деньги?

Другой вопрос, куда идут деньги, которые мы платим за электричество? С этим вопросом мы обратились в «Алтайэнерго», филиал компании «Россети Сибирь».

Последняя, как известно, доставляет электроэнергию по проводам и должна содержать в порядке десятки тысяч километров ЛЭП, трансформаторные подстанции с их сложнейшим оборудованием и многое другое. А кроме этого — подключать новых потребителей: экономика не стоит на месте.

Весь гигантский технологический комплекс — от производства электричества до доставки его к потребителю — должен работать круглосуточно и без сбоев.

В «Алтайэнерго» напомнили: тариф состоит из нескольких компонентов, и каждый платеж потребителя распределяется между всеми участниками рынка. Кроме сетевых энергокомпаний свою долю в «конечном тарифе» получают и производители (ТЭЦ, ГРЭС и ГЭС), и сбытовики.

«Наша доля в конечной цене киловатт-часа — лишь 16%", — рассказали в «Алтайэнерго». Помимо Алтайэнерго в крае осуществляют передачу энергии еще одиннадцать компаний. Общая доля по Алтайскому краю стоимости передачи в конечной цене 28%. При этом с 1 июля тариф на передачу электроэнергии сетевых компаний для категории «горожане с электроплитой» возрос с 1 июля на 5%. Для прочих потребителей (все потребители, за исключением населения) — на 5,5%.

«А если считать в рублях, то тариф на передачу для горожан с электроплитой подрос на восемь копеек за киловатт час», — объяснили в филиале «Россети Сибирь».

На что тратят деньги потребителей?

Между тем, у «Алтайэнерго» большие планы на эти «плюс восемь копеек» — и, разумеется, на всю ту долю, которую получает филиал от потребителей. Мы попросили сотрудников филиала назвать ключевые объекты и направления вложений 2022 году.

Один из самых заметных объектов — подстанция «Санниковская»: ее реконструкция в этом году завершится. До реконструкции на подстанции стояли два силовых трансформатора мощностью по 4 МВА. Теперь их заменили на более мощные (по 10 МВА каждый), увеличив тем самыми мощность в 2,5 раза.

После ввода обновленной подстанции в эксплуатацию возможность подключения новых потребителей будет обеспечена на 10 лет вперед. На подстанцию потратят 180 млн рублей.

576 млн «Алтайэнерго» вложит в ремонт 7 852 километров высоковольтных линий, замену 17 841 изоляторов на ЛЭП всех классов напряжения, замену 2,5 тысяч опор, ремонт 1672 комплектных трансформаторных подстанций и прочих необходимых работ на территории присутствия компании в регионе.

И еще более 400 млн пойдет на модернизацию системы учета электроэнергии. Общий же объем капитальных вложений на модернизацию, реконструкцию и строительство энергообъектов в 2022 году «Алтайэнерго» оценивают суммой в 1 млрд рублей.

Несмотря на высокую инфляцию, опережающую рост энерготарифов, объемы ремонтов не уменьшатся не только в денежном выражении, но и в натуральном, подчеркнули в «Алтайэнерго». И эти «восемь копеек», которые потребители края будут доплачивать за работу электросетевой организации, обеспечат нам надежное энергоснабжение в любое время суток.