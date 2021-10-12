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Жизнь

«А я бы еще родила». Как семья из Барнаула воспитывает семь детей без ремня и своих страданий

В барнаульской семье Локайчук растут семь детей — от малышей до почти взрослых. Хотя сначала их родители — Лилия и Павел — даже не задумывались о продолжении рода, ведь сами выросли в многодетных семьях и, казалось, «нанянчились». Но все как обычно получилось наоборот. Корреспондент Altapress.ru побывал в гостях у Локайчуков и узнал, как вырастить столько цветов жизни, что хватит на пару букетов, и не потерять в чадах себя.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Свадьба — да, дети — нет

В юности Лилия и Павел общались в одной компании друзей. И поначалу будто не замечали друг друга, но вскоре выяснилось, что это совсем не так.

Павел Локайчук,
многодетный отец, строитель:

Однажды я увидел у своей сестры фотографию Лили (они дружили) и поинтересовался ею. Она мне уже тогда нравилась, но я этого не показывал. Потом выяснилось, что и Лиля у моей сестры тоже про меня спрашивала. Так и закрутилось. Мы вместе уже 21 год.

Забавно, что в начале семейной жизни они даже не планировали заводить потомство. Как объясняет пара, причина такого решения была в том, что оба выросли в многодетных семьях. Лилия — одна из пяти детей, Павел — один из девяти. Так, еще детстве они успели примерить на себя роль родителей. И какое-то время думали, что тогда «примерки» им уже хватило на всю жизнь.

«Я еще до замужества думала, что, если и потяну, то максимум двоих, но не больше» — улыбается Лилия, укачивая на руках двухмесячную Ирочку — самую младшую из семейства. Павел смотрит на жену и качает головой в знак согласия — в отцы тоже не торопился.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Когда появилась на свет первая дочь Татьяна, молодой маме было всего 19 лет, а папе — 21.

Лилия Локайчук,
многодетная мама, домохозяйка:

Первенец — это, можно сказать, «теория» родительства. Мы тогда еще ничего толком не понимали, слушали советы окружающих. Еще казалось, что она так медленно растет и время тянется. А когда появились второй, третий и, тем более, четвертый — пошла «практика» и все делали уже на автомате. Так, что сами могли учить начинающих. Но мы считаем, что если люди не просят, то и советовать не стоит.

Когда Танечке был год и семь месяцев, у нее появился брат — Давид. «Хотели двоих подряд, чтобы им было весело вдвоем. И действительно — они всегда вместе», — поясняет женщина.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Все свои и любимые

Затем был длинный, по меркам супругов, перерыв в четыре с половиной года. Но зато потом в семье появилось сразу двое карапузов — двойняшки Марк и Артур. Они, шутят супруги, «самые незапланированные» Пока родители рассказывали о мальчишках, ребята играли с младшими сестрами, чтобы те не шумели и не скучали. Судя по улыбкам, всем было весело, несмотря на разницу в возрасте.

Глядя на них, я аккуратно интересуюсь: «Все они — ваши? Или есть приемные?»

«Нет, все свои», — отвечает с гордостью Павел. И тут же добавляет: «Хотя, мы еще приемного хотели и даже ходили на курсы. Но пока их проходили, наш собственный цветник еще разросся». И взрывается смехом. Те курсы для будущих приемных мамы и папы оказались полезными даже для опытных родителей.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Лилия Локайчук,
многодетная мама, домохозяйка:

Во время обучения мы увидели со стороны все ошибки в воспитании, которые допускали раньше. И с тех пор стараемся их не совершать. Главное, что мы поняли тогда — для любого ребенка самое важное, чтобы его понимали. А мы до этого, бывало, их не слышали. Оденем, накормим, отправим в школу или садик, а узнать, что у них на душе, все ли хорошо — некогда.

А ведь от этого напрямую зависит контакт с сыном или дочерью. Теперь мы стараемся всегда слышать, что говорят наши дети. Пусть иногда, после целого дня в делах, это непросто.

Почти через десять лет после двойняшек-мальчиков родилась девочка Света. Тогда уже немаленькая семья Локайчук жила в новом доме в поселке «Сибирская долина». Половину суммы на строительство жилья помогла покрыть государственная программа «Молодая семья». Материнский капитал также пригодился для строительства и ремонта.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Павел шутит, что это новое место жительство так положительно повлияло на супругов, что меньше, чем через два года после Светы, Лилия снова забеременела и родила еще одну дочку — Леночку. На первый взгляд, они с сестрой очень похожи. Но только внешне. Так, что папа их иногда путает. Но Лена, по словам своего отца, более шаловливая, так и норовит куда-нибудь залезть.

Мне стало понятно, что это правда, после того, как я стала считать, сколько раз за время беседы Павел осторожно снимал Лену с лестницы двухэтажной кровати. Или становился партнером в игре. А еще широко раскрывал руки со словами: «Доча, иди ко мне». И крепко-крепко обнимал маленькую. Скромная Света в это время о чем-то секретничала с братьями.

Спустя два с половиной года после рождения Лены, Лилия соскучилась по малышам и родила Ирочку. Эта беременность, признается собеседница, была самой сложной. «А мне ее всегда так жалко было! Больше, чем будущего малыша», — признается Павел, — про двух последних уже говорил, мол, может не надо, и так тяжело. А она на меня щенячьими глазами смотрит и просит: ну давай".

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Когда появилась Ира, Лилия оставила работу риелтора и стала «просто мамой». Павел — самозанятый. Работает в сфере ремонта — с натяжными потолками. Приходится ездить по всему Алтайскому краю.

Делится, что клиентов порой хватает настолько, что приходится отказываться. Ведь нужно не только заработать денег, но и помочь жене дома, всем дочерям и сыновьям уделить время. Однако мужчина уточняет: «Не могу прийти домой после работы и не добавить хоть немного в бюджет».

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Четыре литра еды в день

Сейчас в доме семьи Локайчук три комнаты, они разделены на родительскую и две детских (для старших и младших). Еще есть просторная кухня, в которой собираются все, обсуждают события дня и уплетают мамин обед.

Лилия Локайчук,
многодетная мама, домохозяйка:

Готовлю я каждый день. Предпочтительно второе. Вчера ели макароны с мясными тефтелями. Сегодня будет отварной картофель с рыбой. Кастрюли на четыре литра хватает на день. Благо, с готовкой помогает муж и двойняшки. А еще старший сын работает поваром и учит меня каким-нибудь новым блюдам.

Из продуктов впрок супруги закупают только крупы и макароны. Ими заполнен шкаф в детской. В целом, только на продукты семья тратит не менее 50 тыс. рублей в месяц. Еще 10 тыс. уходит на дорогу до учебных заведений в городе.

Одежда и обувь — также регулярная статья расходов многодетной семьи. Ее родители разделяют между детьми: сначала одевают тех, кому вещи нужны в первую очередь. Но даже в этом случае покупки обходятся минимум в 10 тыс. рублей даже в магазинах бюджетного сегмента.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Там же детей получается осчастливить новыми игрушками. Предпочтения отдают развивающим: лото, пазлы и прочие. Также с куклами и машинками работает один лайфхак. Те, что уже надоели, нужно убрать подальше и вернуть на место через месяц другой. Тогда дети воспримут их как новые. Экономия существенная, а эмоции те же, что и от только купленных.

На вопрос получается ли экономить, Павел и Лилия отвечают со смехом в один голос: нет.

Хотя, пытаются урезать хотя бы коммуналку. На нее уходит около 5 тыс. в месяц зимой. Для сравнения, примерно столько же нужно, чтобы организовать для всех развлечения. Например, сходить в детский город профессий. Такое, признаются родители, бывает не так часто. Примерно раз в пару месяцев. Но зато такие походы запоминаются на всю жизнь хотя бы потому, что родителями и детям интересно друг с другом.

«Я вообще обожаю с ними играть. Сам от этого будто моложе становлюсь», — с улыбкой говорит Павел.

Многодетная семья Локайчук.
Многодетная семья Локайчук.
Дмитрий Лямзин.

Супруги рассказывают, что главный секрет воспитания как одного ребенка, так и семи — любовь и терпение. Тогда сил хватит и на десятерых. Объясняя это, Лилия мечтательно произносит: «А я бы еще одного родила. И мечта о приемном еще не остыла».

Муж в ответ посмеивается, но не говорит однозначное «нет».

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