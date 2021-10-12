«А я бы еще родила». Как семья из Барнаула воспитывает семь детей без ремня и своих страданий

В барнаульской семье Локайчук растут семь детей — от малышей до почти взрослых. Хотя сначала их родители — Лилия и Павел — даже не задумывались о продолжении рода, ведь сами выросли в многодетных семьях и, казалось, «нанянчились». Но все как обычно получилось наоборот. Корреспондент Altapress.ru побывал в гостях у Локайчуков и узнал, как вырастить столько цветов жизни, что хватит на пару букетов, и не потерять в чадах себя.

Свадьба — да , дети — нет

В юности Лилия и Павел общались в одной компании друзей. И поначалу будто не замечали друг друга, но вскоре выяснилось, что это совсем не так.

Павел Локайчук,

многодетный отец , строитель:

Однажды я увидел у своей сестры фотографию Лили (они дружили) и поинтересовался ею. Она мне уже тогда нравилась, но я этого не показывал. Потом выяснилось, что и Лиля у моей сестры тоже про меня спрашивала. Так и закрутилось. Мы вместе уже 21 год.

Забавно, что в начале семейной жизни они даже не планировали заводить потомство. Как объясняет пара, причина такого решения была в том, что оба выросли в многодетных семьях. Лилия — одна из пяти детей, Павел — один из девяти. Так, еще детстве они успели примерить на себя роль родителей. И какое-то время думали, что тогда «примерки» им уже хватило на всю жизнь.

«Я еще до замужества думала, что, если и потяну, то максимум двоих, но не больше» — улыбается Лилия, укачивая на руках двухмесячную Ирочку — самую младшую из семейства. Павел смотрит на жену и качает головой в знак согласия — в отцы тоже не торопился.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Когда появилась на свет первая дочь Татьяна, молодой маме было всего 19 лет, а папе — 21.

Лилия Локайчук,

многодетная мама , домохозяйка:

Первенец — это, можно сказать, «теория» родительства. Мы тогда еще ничего толком не понимали, слушали советы окружающих. Еще казалось, что она так медленно растет и время тянется. А когда появились второй, третий и, тем более, четвертый — пошла «практика» и все делали уже на автомате. Так, что сами могли учить начинающих. Но мы считаем, что если люди не просят, то и советовать не стоит.

Когда Танечке был год и семь месяцев, у нее появился брат — Давид. «Хотели двоих подряд, чтобы им было весело вдвоем. И действительно — они всегда вместе», — поясняет женщина.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Все свои и любимые

Затем был длинный, по меркам супругов, перерыв в четыре с половиной года. Но зато потом в семье появилось сразу двое карапузов — двойняшки Марк и Артур. Они, шутят супруги, «самые незапланированные» Пока родители рассказывали о мальчишках, ребята играли с младшими сестрами, чтобы те не шумели и не скучали. Судя по улыбкам, всем было весело, несмотря на разницу в возрасте.

Глядя на них, я аккуратно интересуюсь: «Все они — ваши? Или есть приемные?»

«Нет, все свои», — отвечает с гордостью Павел. И тут же добавляет: «Хотя, мы еще приемного хотели и даже ходили на курсы. Но пока их проходили, наш собственный цветник еще разросся». И взрывается смехом. Те курсы для будущих приемных мамы и папы оказались полезными даже для опытных родителей.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Лилия Локайчук,

многодетная мама , домохозяйка:

Во время обучения мы увидели со стороны все ошибки в воспитании, которые допускали раньше. И с тех пор стараемся их не совершать. Главное, что мы поняли тогда — для любого ребенка самое важное, чтобы его понимали. А мы до этого, бывало, их не слышали. Оденем, накормим, отправим в школу или садик, а узнать, что у них на душе, все ли хорошо — некогда. А ведь от этого напрямую зависит контакт с сыном или дочерью. Теперь мы стараемся всегда слышать, что говорят наши дети. Пусть иногда, после целого дня в делах, это непросто.

Почти через десять лет после двойняшек-мальчиков родилась девочка Света. Тогда уже немаленькая семья Локайчук жила в новом доме в поселке «Сибирская долина». Половину суммы на строительство жилья помогла покрыть государственная программа «Молодая семья». Материнский капитал также пригодился для строительства и ремонта.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Павел шутит, что это новое место жительство так положительно повлияло на супругов, что меньше, чем через два года после Светы, Лилия снова забеременела и родила еще одну дочку — Леночку. На первый взгляд, они с сестрой очень похожи. Но только внешне. Так, что папа их иногда путает. Но Лена, по словам своего отца, более шаловливая, так и норовит куда-нибудь залезть.

Мне стало понятно, что это правда, после того, как я стала считать, сколько раз за время беседы Павел осторожно снимал Лену с лестницы двухэтажной кровати. Или становился партнером в игре. А еще широко раскрывал руки со словами: «Доча, иди ко мне». И крепко-крепко обнимал маленькую. Скромная Света в это время о чем-то секретничала с братьями.

Спустя два с половиной года после рождения Лены, Лилия соскучилась по малышам и родила Ирочку. Эта беременность, признается собеседница, была самой сложной. «А мне ее всегда так жалко было! Больше, чем будущего малыша», — признается Павел, — про двух последних уже говорил, мол, может не надо, и так тяжело. А она на меня щенячьими глазами смотрит и просит: ну давай".

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Когда появилась Ира, Лилия оставила работу риелтора и стала «просто мамой». Павел — самозанятый. Работает в сфере ремонта — с натяжными потолками. Приходится ездить по всему Алтайскому краю.

Делится, что клиентов порой хватает настолько, что приходится отказываться. Ведь нужно не только заработать денег, но и помочь жене дома, всем дочерям и сыновьям уделить время. Однако мужчина уточняет: «Не могу прийти домой после работы и не добавить хоть немного в бюджет».

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Четыре литра еды в день

Сейчас в доме семьи Локайчук три комнаты, они разделены на родительскую и две детских (для старших и младших). Еще есть просторная кухня, в которой собираются все, обсуждают события дня и уплетают мамин обед.

Лилия Локайчук,

многодетная мама , домохозяйка:

Готовлю я каждый день. Предпочтительно второе. Вчера ели макароны с мясными тефтелями. Сегодня будет отварной картофель с рыбой. Кастрюли на четыре литра хватает на день. Благо, с готовкой помогает муж и двойняшки. А еще старший сын работает поваром и учит меня каким-нибудь новым блюдам.

Из продуктов впрок супруги закупают только крупы и макароны. Ими заполнен шкаф в детской. В целом, только на продукты семья тратит не менее 50 тыс. рублей в месяц. Еще 10 тыс. уходит на дорогу до учебных заведений в городе.

Одежда и обувь — также регулярная статья расходов многодетной семьи. Ее родители разделяют между детьми: сначала одевают тех, кому вещи нужны в первую очередь. Но даже в этом случае покупки обходятся минимум в 10 тыс. рублей даже в магазинах бюджетного сегмента.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Там же детей получается осчастливить новыми игрушками. Предпочтения отдают развивающим: лото, пазлы и прочие. Также с куклами и машинками работает один лайфхак. Те, что уже надоели, нужно убрать подальше и вернуть на место через месяц другой. Тогда дети воспримут их как новые. Экономия существенная, а эмоции те же, что и от только купленных.

На вопрос получается ли экономить, Павел и Лилия отвечают со смехом в один голос: нет.

Хотя, пытаются урезать хотя бы коммуналку. На нее уходит около 5 тыс. в месяц зимой. Для сравнения, примерно столько же нужно, чтобы организовать для всех развлечения. Например, сходить в детский город профессий. Такое, признаются родители, бывает не так часто. Примерно раз в пару месяцев. Но зато такие походы запоминаются на всю жизнь хотя бы потому, что родителями и детям интересно друг с другом.

«Я вообще обожаю с ними играть. Сам от этого будто моложе становлюсь», — с улыбкой говорит Павел.

Многодетная семья Локайчук. Дмитрий Лямзин.

Супруги рассказывают, что главный секрет воспитания как одного ребенка, так и семи — любовь и терпение. Тогда сил хватит и на десятерых. Объясняя это, Лилия мечтательно произносит: «А я бы еще одного родила. И мечта о приемном еще не остыла».

Муж в ответ посмеивается, но не говорит однозначное «нет».