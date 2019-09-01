«А за ними убирают?» На газоне в Барнауле выгуливали коз на поводке

Мужчину с двумя козами и маленьким ребенком увидели в районе ул. Малахова на газоне с березами. Животные гуляют на поводке, как собаки.
«Как сказала бы моя бабушка, это Путин довел довел до такого, что вынуждены коз выгуливать», — комментирует автор видео Надежда Трубина.
Подписчики аккаунта рассуждают о том, убирает ли владелец коз за ними (очевидно, нет — в руках у него не видно пакетика), или к коноводам (в отличие от собаководов) такие претензии не предъявляются? Кое-кто и умиляется. А один из подписчиков объяснил, что рядом с многоквартирными домами — частный сектор, и в том, что здесь встречаются козы, в обще-то нет ничего удивительного.
31 августа Барнауле — и тоже в многоквартирном секторе — был замечен лисенок. Но он был один, и по видеозаписи видно, что нервничал. Козы же сохраняют полное спокойствие.