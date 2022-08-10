Администрация Барнаула показала, какие баннеры повесят ко Дню города

В Барнауле к празднованию 292-летию города повесят поздравительные баннеры, сообщает городская администрация. На них всего одна надпись «С днем рождения, Барнаул!».

Баннеры развесят по главным улицам города, около парков и мест для отдыха горожан.

Ко дню рождения города оформятся также объекты культуры и спорта, образования, торговые комплексы.

«В основе разработанной концепции — тематика года культурного наследия народов России в контексте празднования 85-летия Алтайского края. Графическая основа поздравительного плаката содержит стилизованные элементы росписи по дереву, представляющие один из старинных русских промыслов изготовления деревянной посуды и мебели. Плакаты содержат эмблему 85-летия Алтайского края, герб Барнаула и поздравительное приветствие всем жителям и гостям города», — рассказали в администрации.

Баннеры ко Дню города barnaul.org

Ранее стало известно, что на День города в Барнауле не будут продавать алкоголь.