10 августа
День города Барнаула 2021
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Жизнь

Администрация Барнаула показала, какие баннеры повесят ко Дню города

В Барнауле к празднованию 292-летию города повесят поздравительные баннеры, сообщает городская администрация. На них всего одна надпись «С днем рождения, Барнаул!».

Баннеры ко Дню города
Баннеры ко Дню города
barnaul.org

Баннеры развесят по главным улицам города, около парков и мест для отдыха горожан.

Ко дню рождения города оформятся также объекты культуры и спорта, образования, торговые комплексы.

«В основе разработанной концепции — тематика года культурного наследия народов России в контексте празднования 85-летия Алтайского края. Графическая основа поздравительного плаката содержит стилизованные элементы росписи по дереву, представляющие один из старинных русских промыслов изготовления деревянной посуды и мебели. Плакаты содержат эмблему 85-летия Алтайского края, герб Барнаула и поздравительное приветствие всем жителям и гостям города», — рассказали в администрации.

Баннеры ко Дню города
Баннеры ко Дню города
barnaul.org

Ранее стало известно, что на День города в Барнауле не будут продавать алкоголь.

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