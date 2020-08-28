Адвоката в Алтайском крае будут судить за хищение денег из федерального бюджета

Адвокат в Алтайском крае окажется на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что в данный момент завершено расследование в отношении адвоката некоммерческой организации «Коллегия адвокатов Республики Алтай».

Согласно версии следствия, в 2018 году на территории Республики Алтай адвокат, являясь защитником обвиняемой по уголовному делу по назначению, заключил с женщиной письменное соглашение на защиту ее интересов и оказание юридической помощи при производстве предварительного следствия, по которому получил в качестве вознаграждения наличные денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

«В связи с чем, в соответствии с действующим законодательством защитник не имел права на оплату своего труда по делу за счет средств федерального бюджета. Однако, введя в заблуждение должностных лиц, он предоставил в следственные органы СК по Республике Алтай подложные документы, дающие право на оплату процессуальных издержек. Своими мошенническими действиями обвиняемый похитил денежные средства федерального бюджета в размере более 13 тысяч рублей» — добавляют в Следкоме.

Уголовное дело направлено в суд.