«Аэрофлот» двумя рейсами вывезет почти 700 россиян из Таиланда

Два рейса «Аэрофлота» для вывоза россиян из Таиланда ожидаются 7 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Из Таиланда планируется два таких рейса. Самолеты полетят в Санкт-Петербург и Москву из Бангкока. В первом случае максимальная планируемая загрузка борта 402 человека, а во втором — 296 пассажиров.

Сейчас оперштаб МИД России завершает формирование графика рейсов для вывоза россиян на родину.

По данным на 30 марта, с просьбой о помощи с возвращением домой в посольство обратились около 21 тыс. граждан России. Некоторые уже улетели домой, отмечается в сообщении.

С 3 апреля в стране введен комендантский час. На улицы запрещено выходить с 22:00 до 04:00.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен еще в середине января, пишет bfm.ru. Сейчас общее число инфицированных в королевстве — более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что барнаульский аэропорт изменил расписание международных рейсов — до 30 апреля рейсы из Вьетнама и Таиланда отменили до 30 апреля (данные на 3 апреля). Вполне возможно, что российский оперштаб решит туристов, застрявших на азиатских курортах, «приземлить» в Барнауле.