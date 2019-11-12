«Аэрофлот» забрал бонусные мили у пассажира за перевозку толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила Михаила Галина из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных. Он отказался сдавать в багаж кота весом более 8 кг, пишут «Ведомости».

Пассажир провез животное в салоне самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, нарушив установленные перевозчиком правила. Кроме того, хозяин вынимал животное из контейнера на борту. Это подтверждается фотографиями, которые он разместил в соцсетях, на них кот и хозяин смотрят в иллюминатор.

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Сколько было бонусов у клиента — компания не сообщает. Однако издание Baza уточняет, что у него было накоплено 400 000 миль.

Михаил Галин в Facebook сообщал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. Животное весило 10 кг, а установленный перевозчиком лимит — 8. Представители авиакомпании хотели отправить слишком толстого кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях.

Хозяин решил сдать билеты и нашел у знакомых похожего кота, с которым прошел регистрацию. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», — рассказал он.

Сотрудники «Аэрофлота» проверили запись с камер видеонаблюдения, на ней зафиксирована подмена животного. Затем Галин посадил в переноску своего кота и улетел во Владивосток, купив билеты в бизнес-класс за бонусные мили.