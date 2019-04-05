«Аэрокосмический развод»: экс-супруга главы Amazon стала одной из богатейших женщин на планете

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос официально заявили о деталях раздела имущества после развода. На своей странице в микроблоге Маккензи Безос написала, что рада завершению бракоразводного процесса с Джеффом. Пара поженилась в 1993 году. У них трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Экс-супруг Маккензи сохранит 75 процентов акций Amazon и право голоса по акциям, которые перешли в распоряжение Маккензи.

Стоимость акций

Также Маккензи Безос уступила бывшему мужу все акции издания The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin, сообщает РИА Новости.

Стоимость пакета акций Amazon, который перешел во владение Маккензи Безос, составляет порядка 36 млрд долларов.

Бывшая жена основателя Amazon стала четвертой женщиной в мире по объему состояния, сообщают Вести.ru.

Самый дорогостоящий процесс

Данный бракоразводный процесс — самый дорогостоящий в современной истории. Джефф Безос сохранил за собой первое место в рейтинге самых обеспеченных людей мира, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, пишет bfm.ru.

Причина развода

Причиной развода основателя Amazon Джеффа Безоса оказались романтические отношения с экс-телеведущей Лорен Санчес Уайтселл. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась съемка.

Капитализация

В январе Безос объявил о разводе. Forbes оценивает состояние Безоса в 150 млрд долларов. В 2018 году глава Amazon обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира. В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

Громкие разводы

Совладелец компании Capital Group Владислав Доронин и Екатерина Доронина (2009 год). Брак Екатерины и Владислава Дорониных продлился 21 год. В результате развода Екатерина получила компенсацию в размере 10 млн долларов. Вскоре после развода СМИ начали активно писать о скорой свадьбе Доронина с супермоделью Наоми Кэмпбелл, однако этот брак так и не состоялся.

Владелец сети казино Стив Винн и Элейн Винн (2010 год), два видных игрока в игорном бизнесе Америки, дважды играли свадьбу и дважды расставались — последний развод состоялся в 2010 году. По итогам бракоразводного процесса Элейн получила компенсацию в размере 750 млн долларов и сохранила свое место в совете директоров Wynn Resort.

Соучредитель Google и наш соотечественник Сергей Брин в 2013 году развелся с Анной Войжитски, с которой состоял в браке с 2007 года. По слухам, причиной разрыва стал роман Сергея с молодой сотрудницей компании, которая отвечала за маркетинг перспективного направления деятельности компании Google Glass.

В 2014 году состоялся развод владельца компании Continental Resources Гарольда Хэма и его супруги Сью Энн. Пара поженилась в 1998 году и пыталась расстаться в 1999 и 2005 годах. Миллиардер не хотел делиться акциями с бывшей женой, объясняя успехи компании не семейным достижением, а повышением цен на нефть, однако в результате развода Сью Энн получила 1 млрд долларов, два дома в Оклахоме и ранчо в Калифорнии.