Агафья Лыкова передала через известную алтайскую фотохудожницу просьбу о помощи

Агафья давно просит себе подружку, ну как подружку, скорее помощницу или послушницу. Агафья — неуживчивый человек: весьма своеобразный характер, плюс привычка уединения, нестандартный уклад жизни, основанный на сохранении традиций своей семьи, которые она в одиночку хранит в себе так глубоко, что это уже на генном уровне, а не в привычках…

Прошу понимания: это должна быть женщина деревенского уклада, женщина, которая знает что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды в доме. Женщина, не боящаяся естественности мироздания в условиях дикой природы (тайги и гор). Женщина, любящая уединение, а значит та, что не боится тишины, отсутствия людей, благ цивилизации, любит себя и Бога. Женщина со стальным стержнем. Как у Агафьи. Что, скажете — не бывает таких? Бывают… Никто не просит переезжать туда навсегда, сможет такой человек продержаться там лет пять, как, например, послушница Надежда, и слава Богу. Меньше — тоже молодец.