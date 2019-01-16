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Жизнь
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Агафья Лыкова передала через известную алтайскую фотохудожницу просьбу о помощи

У знаменитой сибирской отщельницы Агафьи Лыковой беда. Пожилая женщина, живущая уединенно в тайге осталась совсем одна и ищет помощницу. Об этом Агафья рассказала известной алтайской фотохудоджнице Светлане Казиной, которая 15 января обратилась с призывом помочь отщельнице и найти ей помощницу.

Лыкова Агафья.
Лыкова Агафья.
altai-detail.ru

Светлана Казина,
фотограф:

Агафья давно просит себе подружку, ну как подружку, скорее помощницу или послушницу. Агафья — неуживчивый человек: весьма своеобразный характер, плюс привычка уединения, нестандартный уклад жизни, основанный на сохранении традиций своей семьи, которые она в одиночку хранит в себе так глубоко, что это уже на генном уровне, а не в привычках…

Прошу понимания: это должна быть женщина деревенского уклада, женщина, которая знает что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды в доме. Женщина, не боящаяся естественности мироздания в условиях дикой природы (тайги и гор). Женщина, любящая уединение, а значит та, что не боится тишины, отсутствия людей, благ цивилизации, любит себя и Бога. Женщина со стальным стержнем. Как у Агафьи. Что, скажете — не бывает таких? Бывают… Никто не просит переезжать туда навсегда, сможет такой человек продержаться там лет пять, как, например, послушница Надежда, и слава Богу. Меньше — тоже молодец.

По словам Казиной, в пока у Агафьи есть помощник, но сейчас он находится в больнице.

Также Светлана Казина привезла от Агафьи Лыковой двух котят. Одного уже отдала, а для второго ищет хозяина:

Я привезла из «Таёжного тупика» двух котят (кошечки), которых Агафья отдала на приют добрым людям. Кто приютит двух малышей кото-белко-рысят от знаменитой староверки. Пишите в почту uzuza@mail.ru. Бонусом насыплю вам в карманы кедрового ореха от Агафьи Лыковой.

Кто такая Агафья Лыкова

Агафья Лыкова — единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья. Отшельница — оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году. Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978-м. Она живет в Хакасии (ближайший поселок Мрассу — в 120 км непролазной тайги). Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

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