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Жизнь
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Актер Александр Петров назвал гостевой дом на Алтае лучшим отелем в своей жизни

Известный российский актер Александр Петров рассказал, что лучшим отелем в его жизни был «гостевой дом на Алтае», пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на журнал HELLO!

Сергей Бурунов и Александр Петров.
Сергей Бурунов и Александр Петров.
instagram.com/sergeyburunovofficial

Корреспондент издания HELLO! Спросил Александра Петрова, в каком из отелей ему понравилось больше всего. Актер вспомнил съемки проекта «Пока цветет папоротник» и рассказал, что «есть такой прекрасный гостевой дом на Алтае»:

В этом краю нет какой-то суперразвитой инфраструктуры, но есть желание своими силами создавать уют и комфорт. Я как раз жил в таком уютном доме, его держала супружеская пара: рядом с постройкой — баня, выйдешь на улицу — там лес, горы. Чистый кайф! А в одной из комнат всегда стоял чайник с чаем, печенье, сладости, и перед входом снимали обувь, как дома. Ты словно оказывался у близких друзей в гостях и чувствовал себя соответствующе, — отметил Александр Петров.

О каком именно гостевом доме идет речь, неизвестно. Съемки сериала «Пока цветет папоротник» проходили в 2011 году в Горном Алтае, в Чемальском и Онгудайском районах, а также в Барнауле.

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