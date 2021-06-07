7 июня
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Жизнь

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» умер от COVID-19 в 40 лет

Актер Артем Анчуков, известный российскому зрителю по сериалу «Улица разбитых фонарей», умер в результате заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 40 лет. О смерти актера сообщила певица Татьяна Буланова в Instagram.

Артем Анчуков.
Артем Анчуков.
Кадр из фильма "Шаман. Новая угроза"

Татьяна Буланова уточнила, что Анчуков скончался утром воскресенья.

«Где-то неделю он был дома с температурой. Потом сам поехал в больницу, неделю пролежал. Потом начались осложнения, в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», — прокомментировала Буланова РЕН ТВ.

Как уточняет ТАСС, у него было 87% поражения легких.

Анчуков был ринг-анонсером M-1 и работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам. Широкой публике он также был известен по съемкам в сериалах «Бандитский Петербург», «Опера», «Тайны следствия», «Молодежка», «Невский» и другие.

Ранее народный артист Владимир Качан скончался от коронавируса, не дожив до 74-летия одиннадцать дней.

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