Актер кино или художник: на Алтае выбирают, чьим именем назвать аэропорт

В России стартовал общенациональный проект «Великие имена России», по мысли Общественной палаты, необходимо присвоить имена известных людей 45 крупным аэропортам страны. Всего в проекте участвуют 45 городов, среди которых есть Горно-Алтайск. При этом, саму столицу Республики Алтай на сайте проекта поместили на территорию Алтайского края.

Так как барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, то он в этом проекте не участвует, а из соседей по СФО среди выбранных 45 городов есть безымянные Новосибирск, Красноярск и Омск. Да, два первых, например, носят географические названия Толмачево и Емельяново, как и барнаульский — Новомихайловка, однако именных названий у соседей нет.

Карта городов , аэропорты которых участвуют в проекте «Великие имена России». великиеимена. рф

Тем временем с 12 октября в Горно-Алтайске начался региональный этап выбора имени, пока, по данным сайта «Новости Горного Алтая» есть предложения назвать аэропорт города именами Григория Чорос-Гуркина, Бронтоя Бедюрова, Амаду Мамадакова, Николая Улагашева. Хотя ранее в республике был предложение назвать воздушную гавань именем Владимира Путина.

Сейчас регионы, чьи аэропорты попали в проект, должны представить предварительный список с именами. После этого сами граждане смогут предложить свой вариант на сайте проекта. До 7 ноября посредством социальных опросов, которые проведет ВЦИОМ, будет определено три имени для каждого региона. С 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.