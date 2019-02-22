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Жизнь

Актер Павел Деревянко купил участок в Горном Алтае и построит там дом

Известный российский актер Павел Деревянко приобрел землю в районе Каракольских озер в Республике Алтай и собирается возводить там дом, который станет его «дачей в горах». Такое решение — одно из важнейших в его жизни, рассказал Павел в своем Instagram.

Павел Деревянко и Артём Ткаченко голодают на Алтае. Декабрь 2018 года.
Павел Деревянко и Артём Ткаченко голодают на Алтае. Декабрь 2018 года.
www.instagram.com/tematkach

По его словам, он объездил несколько мест в районе озер и выбрал «самое крутое» — на вершине горы, откуда открываются «такие виды, что хочется летать». При этом участки там сравнительно недорогие, добавил Деревянко.

Теперь актер будет определяться с проектом дома. Павел Деревянко пишет, что построить его из кедра с окнами в пол и камином.

Напомним, в декабре 2018 года Павел Деревянко приезжал на Алтай чтобы пройти курс лечебного голодания. «Алтай поразил меня в самое сердце — хочу там бывать теперь как можно чаще!», говорит актер и планирует вернуться сюда в июне.

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