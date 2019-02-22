Актер Павел Деревянко купил участок в Горном Алтае и построит там дом

По его словам, он объездил несколько мест в районе озер и выбрал «самое крутое» — на вершине горы, откуда открываются «такие виды, что хочется летать». При этом участки там сравнительно недорогие, добавил Деревянко.
Теперь актер будет определяться с проектом дома. Павел Деревянко пишет, что построить его из кедра с окнами в пол и камином.
Напомним, в декабре 2018 года Павел Деревянко приезжал на Алтай чтобы пройти курс лечебного голодания. «Алтай поразил меня в самое сердце — хочу там бывать теперь как можно чаще!», говорит актер и планирует вернуться сюда в июне.