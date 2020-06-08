Актер Павел Деревянко вместе с семьей посетил два Алтая

Российский актер Павел Деревянко опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с супругой и двумя дочерьми, с которыми он прилетел на Алтай.

Несколько фото Деревянко сделал на малой родине Василия Шукшина — в селе Сростки на горе Пикет.

«Василий Макарович Шукшин. Деревня Сростки — здесь он родился и вырос, и здесь стоит, вернее, сидит Василий Макарович отлитый в бронзе. Очень люблю творчество Шукшина, его прозу и, особенно, его режиссерские и актерские работы. Особенно фильм „Калина Красная“», — написал актер.

Еще одну фотографию «в четвером» сделали в Республике Алтай — в одном из самых посещаемых мест на Чемальской ГЭС, где с козьей тропы открывается отличный вид на слияние рек Катунь и Чемал.

«Нарисовались, не сотрешь», — подписал фото Деревянко.

Напомним, Деревянко один и с друзьями часто посещает Алтай, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Так, в декабре 2019 года он устроил лечебную голодовку вместе с актером Артемом Ткаченко и музыкантом Геной Селезневым.