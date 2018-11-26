Активисты собрались стучать по трубам у здания барнаульской УК

«Молодая Гвардия» во время пикета выступит с требованием к УК возместить ущерб от аварии, которая произошла ноября в квартире пожилых супругов в доме на улице Юрина, 137.
«ЧП произошло в связи с тем, что управляющая компания производила ремонт на втором этаже. Рабочие повредили трубу, и в результате кипяток затопил квартиру пенсионеров, расположенную этажом ниже. В результате затопления в квартире обвалилась с потолка штукатурка, пол вздулся от кипятка, пострадали личные вещи и бытовая техника», сообщает пресс-служба организации «Молодая Гвардия».
После аварии рабочие осмотрели квартиру, сделал фотографии, но никакой реакции от обслуживающей компании не последовало. Родственница пенсионеров написала заявление в УК, однако ответа не было. Поэтому женщина решила обратиться к общественности.
26 ноября в 15:00 молодогвардейцы развернут плакаты с фотографиями затопленной квартиры и будут стучать трубами по ведрам у здания УК. Один из участников пикета вручит представителями компании обрезок трубы и сварочные электроды, порекомендует использовать их для своевременной замены износившихся участков труб.
В случае бездействия УК, молодогвардейцы планируют обратиться с жалобой в ответственные ведомства.