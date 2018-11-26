Активисты собрались стучать по трубам у здания барнаульской УК

Днем, 26 ноября, активисты организации «Молодая Гвардия» собрались провести пикет у здания УК «Старый Барнаул». Участники собираются стучать обрезками металлических труб по оцинкованным ведрам. Таким перфомансом они хотят привлечь внимание прохожих и сотрудников компании к проблеме пенсионеров, чью квартиру затопило кипятком после ремонта дома, сообщает пресс-служба молодежной организации.

«Молодая Гвардия» во время пикета выступит с требованием к УК возместить ущерб от аварии, которая произошла ноября в квартире пожилых супругов в доме на улице Юрина, 137.

«ЧП произошло в связи с тем, что управляющая компания производила ремонт на втором этаже. Рабочие повредили трубу, и в результате кипяток затопил квартиру пенсионеров, расположенную этажом ниже. В результате затопления в квартире обвалилась с потолка штукатурка, пол вздулся от кипятка, пострадали личные вещи и бытовая техника», сообщает пресс-служба организации «Молодая Гвардия».

После аварии рабочие осмотрели квартиру, сделал фотографии, но никакой реакции от обслуживающей компании не последовало. Родственница пенсионеров написала заявление в УК, однако ответа не было. Поэтому женщина решила обратиться к общественности.

Квартиру , которую затопило. Елена Полякова в vk.com/barneos22

26 ноября в 15:00 молодогвардейцы развернут плакаты с фотографиями затопленной квартиры и будут стучать трубами по ведрам у здания УК. Один из участников пикета вручит представителями компании обрезок трубы и сварочные электроды, порекомендует использовать их для своевременной замены износившихся участков труб.

В случае бездействия УК, молодогвардейцы планируют обратиться с жалобой в ответственные ведомства.