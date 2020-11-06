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6 ноября 4°C
Жизнь

Актриса с «красным кандибобером» планировала убийство отца ради двух квартир в Москве

Жительницу Москвы обвинили в найме киллера, которому она предложила за 1,5 млн рублей убить ее отца с помощью электрошокера, сообщает СК России.

Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир.
Актриса "заказала" убийство отца ради двух квартир.
кадр из видео.

По данным следствия, 47-летняя женщина обиделась на отца из-за раздела недвижимости в Москве — две квартиры.

«Она осуществляла поиск исполнителя убийства, предлагая денежное вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей. О ее намерениях стало известно правоохранительным органам, после чего все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства, проходили под контролем», — рассказали в ведомстве.

Женщина предоставила «киллерам» всю информацию об отце, а также выдала пакет с электрошокером, перчатками и фотографией жертвы.

Мужчину предупредили о покушении и инсценировали убийство, чтобы предоставить доказательства его якобы смерти. В этот же день дочка заплатила «киллерам» часть суммы — 180 тыс. рублей, после чего ее задержали.

Как уточняет «Московский комсомолец», речь идет об актрисе массовки, претендующей на квартиры 67-летнего пенсионера.

«По предварительным данным, женщина решилась на преступление из-за долгов. Так, она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы», — отмечает издание.

Объявление с поиском убийцы она опубликовала в сети, поэтому правоохранители его быстро обнаружили и вышли на связь. Расправиться с отцом дочь предложила при помощи электрошокера.

Оперативники записали на видео, как «убитого» несут на носилках. Женщина поверила и передала часть награды.

Москвичке предъявили обвинение «в подстрекательстве к приготовлению убийства по найму». Ее планируют отправить под стражу.

Ранее в Ленинградской области бизнесмена Петрова убили за день до его показаний по делу арестованного главы города.

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