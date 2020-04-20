Акулинин день 2020: народные приметы на 20 апреля

Кто такая Акилина
Акилина жила в городе Синопе. Диакона Руфина, с которым она была знакома, во время гонений на христиан заточили в темницу по обвинению в исповедании православной веры. Акилина приходила к нему и поддерживала, чтобы диакон не пал духом. Но за это сама была арестована.
В тюрьме Руфин и Акилина не прекращали вести проповеди. Тем самым смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом сообщили правителю, и он приказал обезглавить всех христиан. Святая Акилина смиренно приняла мученическую смерть во имя Иисуса Христа.
Традиции Акулинина дня
В народе считают, что 20 апреля русалки выходят на поверхность вод. Женщины пытались оградить свою семью от встречи с русалками, поэтому ходили к реке и оставляли для них подарки. Чаще всего — это было что-то из одежды. Считалось, что если существо примет дары, то весь год не тронет никого из семьи.
На Акулину обращали внимание на погоду. Плохой урожай яровых предвещал дождь. Если в вечернем небе 20 апреля было много звезд, то в лесу будет столько же ягод и грибов. Солнце и крепкий мороз предвещали хороший урожай гречихи и хлебов.
Также считалось, что какая погода будет на Акулину, такой же она будет и 20 сентября.
Приметы на Акулинин день
- Если на Акулину дождь — яровые будут плохими, а калина и малина хорошими.
- Если в этот день светит солнце, значит будет хороший урожай репы и остальных ранних корнеплодов.
- Нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время, так как можно накликать несчастье.
- Родившимся 20 апреля покровительствуют русалки.
- Утром перед громом прошел дождь — к ясной погоде, гром был без дождя — к ненастью вечером.
- На осине обилие сережек — к хорошему урожаю гороха.