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20 апреля 6°C

Акулинин день 2020: народные приметы на 20 апреля

20 апреля отмечается народный праздник Акулинин день. По-другому его называют День Акулины и Пробуждение русалок. Рассказываем, как узнать по погоде, какой будет урожай, и почему в этот день нужно задобрить русалок.

Водоем. Река. Вода.
Водоем. Река. Вода.
СС0

Кто такая Акилина

Акилина жила в городе Синопе. Диакона Руфина, с которым она была знакома, во время гонений на христиан заточили в темницу по обвинению в исповедании православной веры. Акилина приходила к нему и поддерживала, чтобы диакон не пал духом. Но за это сама была арестована.

В тюрьме Руфин и Акилина не прекращали вести проповеди. Тем самым смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом сообщили правителю, и он приказал обезглавить всех христиан. Святая Акилина смиренно приняла мученическую смерть во имя Иисуса Христа.

Традиции Акулинина дня

В народе считают, что 20 апреля русалки выходят на поверхность вод. Женщины пытались оградить свою семью от встречи с русалками, поэтому ходили к реке и оставляли для них подарки. Чаще всего — это было что-то из одежды. Считалось, что если существо примет дары, то весь год не тронет никого из семьи.

Березы. Закат. Река
Березы. Закат. Река
СС0

На Акулину обращали внимание на погоду. Плохой урожай яровых предвещал дождь. Если в вечернем небе 20 апреля было много звезд, то в лесу будет столько же ягод и грибов. Солнце и крепкий мороз предвещали хороший урожай гречихи и хлебов.

Также считалось, что какая погода будет на Акулину, такой же она будет и 20 сентября.

Приметы на Акулинин день

  • Если на Акулину дождь — яровые будут плохими, а калина и малина хорошими.
  • Если в этот день светит солнце, значит будет хороший урожай репы и остальных ранних корнеплодов.
  • Нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время, так как можно накликать несчастье.
  • Родившимся 20 апреля покровительствуют русалки.
  • Утром перед громом прошел дождь — к ясной погоде, гром был без дождя — к ненастью вечером.
  • На осине обилие сережек — к хорошему урожаю гороха.
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