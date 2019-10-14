Аквалангисты на глубине обнаружили загадочный гигантский пузырь

Команда дайверов с судна REV Ocean обнаружила в море у побережья Норвегии гигантский прозрачный пузырь, напоминающий по форме яйцо, сообщает Science Alert.

Пузырь достигал нескольких метров в диаметре.

Загадочный объект сняли на видео напротив коммуны Эрста в 200 метрах от побережья.

«Находка» дайверов дрейфовала на глубине 17 метров.

Странная «капля» оказалась защитной оболочкой, в которой развиваются яйца кальмаров. Оболочка наполнена слизью и морской водой.

Считается, что самка кальмара откладывает намного меньший пузырь, который потом расширяется при контакте с водой. В такой оболочке могут находиться десятки тысяч яиц, пишет mail.ru.

Ранее в Индийском океане нашли дрейфующий шар-загадку. Существо, похожее на воздушный шар на веревочке, дрейфовало некоторое время возле камеры, а затем снова уплыло.