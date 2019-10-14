Аквалангисты на глубине обнаружили загадочный гигантский пузырь

Пузырь достигал нескольких метров в диаметре.
Загадочный объект сняли на видео напротив коммуны Эрста в 200 метрах от побережья.
«Находка» дайверов дрейфовала на глубине 17 метров.
Странная «капля» оказалась защитной оболочкой, в которой развиваются яйца кальмаров. Оболочка наполнена слизью и морской водой.
Считается, что самка кальмара откладывает намного меньший пузырь, который потом расширяется при контакте с водой. В такой оболочке могут находиться десятки тысяч яиц, пишет mail.ru.
Ранее в Индийском океане нашли дрейфующий шар-загадку. Существо, похожее на воздушный шар на веревочке, дрейфовало некоторое время возле камеры, а затем снова уплыло.