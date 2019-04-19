На океанской глубине в 6500 метров нашли дрейфующий шар-загадку

Группе ученых удалось запечатлеть необычное существо, живущее в Яванской впадине — глубочайшем месте в восточной части Индийского океана. Ученые предположили, что это может быть совершенно новый вид, пишет mail.ru.

Ролик снят в рамках экспедиции «5 глубин», участники которой изучают самые глубокие места в океанах.

«Мы просто просматривали видео и увидели, как оно выплыло из тьмы», — сказал Алан Джеймисон, старший ученый в экспедиции.

Существо, похожее на воздушный шар на веревочке, дрейфовало некоторое время возле камеры на глубине 6500 метров, а затем снова уплыло.

Our historic #JavaTrench dive not only made history as the deepest dive in the Indian Ocean, but we captured footage of this incredible potential new #hadal species. Check him out! #fivedeeps pic.twitter.com/Dyqyndt237 — The Five Deeps Expedition (@FiveDeeps) 16 апреля 2019 г.

Исследователи предположили, что это представитель глубоководного вида асцидий, впервые замеченного около 20 лет назад. Но у «шарика», в отличие от открытого ранее животного, нет похожих на нити выростов.

A Living 'Balloon on a String' Discovered in the Deepest Part of the Indian Ocean pic.twitter.com/RuEuWSKgAR — ShamelNews (@NewsShamel) 18 апреля 2019 г.

С помощью щупальца необычная асцидия крепится к морскому дну. В глубоких зонах океанов могут обитать и другие животные, ранее не известные морским биологам.

Ранее сообщалось, что ученые из Чехии приедут на Алтай изучать загадочное существо. В июле 2019 года исследователи на леднике Актру в Кош-Агачском районе Республики Алтай будут заниматься изучением тихоходок — беспозвоночных, которые считаются одними из самых загадочных существ на планете.