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Жизнь

На океанской глубине в 6500 метров нашли дрейфующий шар-загадку

Группе ученых удалось запечатлеть необычное существо, живущее в Яванской впадине — глубочайшем месте в восточной части Индийского океана. Ученые предположили, что это может быть совершенно новый вид, пишет mail.ru.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Ролик снят в рамках экспедиции «5 глубин», участники которой изучают самые глубокие места в океанах.

«Мы просто просматривали видео и увидели, как оно выплыло из тьмы», — сказал Алан Джеймисон, старший ученый в экспедиции.

Существо, похожее на воздушный шар на веревочке, дрейфовало некоторое время возле камеры на глубине 6500 метров, а затем снова уплыло.

Исследователи предположили, что это представитель глубоководного вида асцидий, впервые замеченного около 20 лет назад. Но у «шарика», в отличие от открытого ранее животного, нет похожих на нити выростов.

С помощью щупальца необычная асцидия крепится к морскому дну. В глубоких зонах океанов могут обитать и другие животные, ранее не известные морским биологам.

Ранее сообщалось, что ученые из Чехии приедут на Алтай изучать загадочное существо. В июле 2019 года исследователи на леднике Актру в Кош-Агачском районе Республики Алтай будут заниматься изучением тихоходок — беспозвоночных, которые считаются одними из самых загадочных существ на планете.

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