Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь

Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни, — заявил Бастрыкин.

Глава СК подтвердил свои доводы примером теракта в "Крокусе". А так же отметил, что в советское время за убийство трех лиц назначали смертную казнь, а сейчас обвиняемые получают пожизненное.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее отмечал, что законодательство в стране может меняться, но по вопросу отмены моратория — нет.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» и поднял тему мигрантов.

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