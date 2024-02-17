Александр Рогов наконец вышел к фанатам из Барнаула. Фото

После длительного ожидания и эвакуации, стилист Александр Рогов наконец вышел к барнаульским фанатам.

Рогов поприветствовал всех своих фанатов и сказал, что хочет побольше позитивныъ эмоций.

«Хочется меньше кринжа и грязи, а больше позитивных эмоций. Давайте быть счастливыми, договорились?», — сказал стилист.

«Я думал, я не был в Барнауле. А потом мы приземлились и я подумал, что что-то знакомое. Оказывается, я тут был в 2017 году. Не переживайте, я не замерз. Я в шубе!», — заявил Рогов.

Также он отметил, что более громкого приема еще не было нигде.

Стилист заявил, что не нужно подстраиваться под тренды, а стоит носить то, что нравится вам.

Из зала доносится много вопросов, за что Рогов похвалил барнаульцев.

Он сказал что Барнаула в плане на «Рогов в городе нет». И похвалил образ девушки, которая это спросила.

«Я бы вас не взял, вы супер», — сказал он.

Ну а если кто-то сомневается, что мех можно носить со спортом, то Рогов разрешил.

На разборе образов он заявил, что девушке к шубке не хватает треников.

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

«Мне очень нравится этот образ. Понятно, что я от него не упаду в обморок и не скажу, что никогда такого не видел. Сам ношу! Пиджак мужской, бусики жемчуные - один из трендов сезона», — похвалил стилист девушку.

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

Самой модной, кто выходил на сцену, по мнению Александа, оказалась девушка в леопардовом пальто.

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

А вот и селфи вне очереди.

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

Я ваш фанат!

Женщина поблагодарила Александра за его творчество и рассказала, что они смотрят передачи всей семьей.

А во время обнимашек мальчик воскликнул: "Я ваш фанат!".

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

Милая открытка

Мама, дочь и сын вышли на сцену, чтобы сфотографироваться с кумиром. Девочка решила преподнести стилисту презент в виде открытки.

Открытка его очень растрогала. Он сказал, что видел открытку в соцсетях и она ему понравилась. Девочка призналась, что Рогов для нее — великий человек и она хочет на него равняться.

Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова Рогов. Кристина Тарасова

Женщина спросила, уместно ли праздновать 55-летний юбилей в блузке и блестящей юбке.

«В 55 лет я вам разрешаю одеваться как хотите!», — ответил Александр.

Встреча с Роговым. Кристина Тарасова

«Барнаул, я в шоке! Я думал приду, а тут все в пуховиках и чунях», — отметил гость.

На сцену вышел первый парень и Рогов сразу же оценил его прическу. Он сказал, что сейчас это самая модная стрижка в соцсетях.

Встреча с Роговым. Кристина Тарасова Встреча с Роговым. Кристина Тарасова

Также у второго мужчины стилист сразу же заметил кольцо с бриллиантом.

Встреча с Роговым. Кристина Тарасова Встреча с Роговым. Кристина Тарасова Встреча с Роговым. Кристина Тарасова

Запрет на реплику

Женщина попросила оценить ее покупки, на что Рогов честно ответил, что против реплик.

«Я вам всем запрещаю носить вещи, на которых написано Chanel, Louis Vuitton или Prada, если они ими не являются!», — сказал стилист.

Встреча с Роговым. Кристина Тарасова Встреча с Роговым. Кристина Тарасова

В завершении разборов образов Рогов дал небольшое напутствие.

"Хотите носить кожаный тренч - надевайте. Надо делать то, что вы искренне хотите. Иначе пройдет время, вы сядете на подоконник, будете смотреть на центральную площадь Барнаула и грустить от того, что тренч не надели, юбку не примерили. Лучше дров наломайте, но зато будете знать, что вы это попробовали", — заявил стилист.

После этого началась сефли-программа, на которую скопилась большая очередь.

Встреча с Роговым. Кристина Тарасова

Ранее сообщалось, что ТРЦ GALAXY, куда приехал стилист Александр Рогов, эвакуировали.

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