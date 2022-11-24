24 ноября
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Жизнь

Александр Романенко взял в работу обращения жителей Алтайского края

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко 23 ноября провел прием граждан в региональной общественной приемной партии. В этот раз за помощью к нему обратились жители Барнаула, Третьяковского и Тальменского районов.

Александр Романенко взял в работу обращения жителей Алтайского края.
Александр Романенко взял в работу обращения жителей Алтайского края.
Фото: "Единая Россия"

Предприниматель из Барнаула, отец ребенка-инвалида обратил внимание на недоступность для людей с ограниченными возможностями здоровья внутренних помещений музеев и некоторых других учреждений культуры. Он выразил готовность участвовать в реализации государственной программы «Доступная среда» и поделиться своими наработками. Александр Романенко в свою очередь обещал обратить внимание министра культуры края на обозначенную проблему.

Сразу два обращения поступили из Третьяковского района.

Глава администрации Садового сельсовета рассказал, что в поселке Садовый хотят восстановить памятник участникам Великой Отечественной войны и отремонтировать мемориальный комплекс за счет средств федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территории». В этом году попасть в программу не удалось, местные власти подали заявку на 2023 год и попросили поддержать ее.

С просьбой помочь в дополнительном выделении средств на приобретение кресел и занавеса в зрительный зал Дома культуры поселка Садовый обратилась заведующая этим учреждением. В ДК завершается ремонт за счет краевой адресной инвестиционной программы, а деньги на кресла и занавес в смету не были включены.

Александр Романенко заверил жителей поселка Садовый, что оба вопроса будут решены положительно. Он также взял работу обращение жительницы Тальменского района, которое носит личный характер.

Напомним, с графиком приема граждан депутатами можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

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