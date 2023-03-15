Меры поддержки семей с детьми лидер социалистов Сергей Миронов обсуждал на недавней встрече с Президентом Владимиром Путиным. В Правительство направлена еще одна партийная инициатива, с которой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова — выдавать семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на сумму один млн рублей на покупку отечественного авто.
Коллеги по фракции эту идею, безусловно, поддержали. Справедливороссы неоднократно направляли в кабмин программное требование о разрешении использования средств маткапитала на покупку автомобиля. У фракции СР-ЗП есть еще одно, программное предложение, направленное на поддержку как семей с детьми, так и отечественного автопрома. При этом его реализация даже не требует дополнительных бюджетных затрат — разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля отечественного производства.
Социалисты уверены, что только увеличение поддержки материнства и семей с детьми, позволит сегодня не свалиться в демографическую пропасть.
Вложение государственных средств в детей — это беспроигрышная инвестиция в будущее. И если у нас есть эти материальные стимулы, способствующие тому, чтобы в семьях рождалось больше детей, самое время ими воспользоваться, — уверен Александр Терентьев. — Кроме того, разрешая семьям тратить средства маткапитала на автомобиль, который уже давно не роскошь, а необходимость, мы дадим ещё одни серьезный толчок для развития отечественного автопрома. А это очень большой плюс для нашей экономики.