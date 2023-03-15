15 марта
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Жизнь

Александр Терентьев: Поддержка материнства — это беспроигрышная инвестиция в будущее

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих восемь и более детей, а также объявить следующий год Годом многодетной семьи.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Архив алтайского отделения партии «Справедливая Россия – за правду».

Меры поддержки семей с детьми лидер социалистов Сергей Миронов обсуждал на недавней встрече с Президентом Владимиром Путиным. В Правительство направлена еще одна партийная инициатива, с которой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова — выдавать семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на сумму один млн рублей на покупку отечественного авто.

Коллеги по фракции эту идею, безусловно, поддержали. Справедливороссы неоднократно направляли в кабмин программное требование о разрешении использования средств маткапитала на покупку автомобиля. У фракции СР-ЗП есть еще одно, программное предложение, направленное на поддержку как семей с детьми, так и отечественного автопрома. При этом его реализация даже не требует дополнительных бюджетных затрат — разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля отечественного производства.

Социалисты уверены, что только увеличение поддержки материнства и семей с детьми, позволит сегодня не свалиться в демографическую пропасть.

Вложение государственных средств в детей — это беспроигрышная инвестиция в будущее. И если у нас есть эти материальные стимулы, способствующие тому, чтобы в семьях рождалось больше детей, самое время ими воспользоваться, — уверен Александр Терентьев. — Кроме того, разрешая семьям тратить средства маткапитала на автомобиль, который уже давно не роскошь, а необходимость, мы дадим ещё одни серьезный толчок для развития отечественного автопрома. А это очень большой плюс для нашей экономики.

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