СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих восемь и более детей, а также объявить следующий год Годом многодетной семьи.

Меры поддержки семей с детьми лидер социалистов Сергей Миронов обсуждал на недавней встрече с Президентом Владимиром Путиным. В Правительство направлена еще одна партийная инициатива, с которой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова — выдавать семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на сумму один млн рублей на покупку отечественного авто.

Коллеги по фракции эту идею, безусловно, поддержали. Справедливороссы неоднократно направляли в кабмин программное требование о разрешении использования средств маткапитала на покупку автомобиля. У фракции СР-ЗП есть еще одно, программное предложение, направленное на поддержку как семей с детьми, так и отечественного автопрома. При этом его реализация даже не требует дополнительных бюджетных затрат — разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля отечественного производства.

Социалисты уверены, что только увеличение поддержки материнства и семей с детьми, позволит сегодня не свалиться в демографическую пропасть.