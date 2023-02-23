Александр Терентьев поздравил защитников Отечества с праздником

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов:

— Уважаемые мужчины!

День защитника Отечества по праву считают праздником мужества, чести, отваги, доблести и безусловной любви к Родине. Это качества настоящих мужчин, которые в любой момент готовы встать на защиту своего дома, семьи и Отчизны.

Искренне поздравляю с 23 февраля всех защитников. Тех, кто находится на фонте, тех, кто уже отслужил в армии, тех, кто готовится пройти военную подготовку, и самых маленьких мальчишек, которые активно осваивают игрушечные автоматы. Вы — та самая настоящая опора для своих семей и плечо, на которое Родина всегда может опереться. Последние события показали, насколько страна нуждается в защите. И наши парни ясно дали понять, что не отдадут Россию на растерзание врагу.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов во всех делах. Пусть рядом будут только верные друзья и надежные товарищи. Боритесь за свои мечты и не останавливайтесь перед трудностями. Будьте упорны в работе, непоколебимы в решениях и сильны духом. Берегите родных и нашу землю.

С Днем защитника Отечества нас, мужчины!

