23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Александр Терентьев поздравил защитников Отечества с праздником

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев обратился к жителям региона с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

Александр Терентьев,
депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов:

— Уважаемые мужчины!

День защитника Отечества по праву считают праздником мужества, чести, отваги, доблести и безусловной любви к Родине. Это качества настоящих мужчин, которые в любой момент готовы встать на защиту своего дома, семьи и Отчизны.

Искренне поздравляю с 23 февраля всех защитников. Тех, кто находится на фонте, тех, кто уже отслужил в армии, тех, кто готовится пройти военную подготовку, и самых маленьких мальчишек, которые активно осваивают игрушечные автоматы. Вы — та самая настоящая опора для своих семей и плечо, на которое Родина всегда может опереться. Последние события показали, насколько страна нуждается в защите. И наши парни ясно дали понять, что не отдадут Россию на растерзание врагу.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов во всех делах. Пусть рядом будут только верные друзья и надежные товарищи. Боритесь за свои мечты и не останавливайтесь перед трудностями. Будьте упорны в работе, непоколебимы в решениях и сильны духом. Берегите родных и нашу землю.

С Днем защитника Отечества нас, мужчины!

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость