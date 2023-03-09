СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ выступила с законодательной инициативой — предоставить членам семей добровольцев, получивших ранение в ходе СВО, возможность пользоваться бесплатным проездом от места жительства до места лечения своего близкого родственника. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в Правительство России.

По действующему законодательству близкие родственники военнослужащих, проходящих лечение из-за ранения или контузии, имеют право на бесплатный проезд «туда-обратно». А родные добровольцев, чтобы навестить их в госпитале, оплачивают дорогу самостоятельно.

— Мы считаем, что в данном случае разделение наших бойцов на мобилизованных, добровольцев, контрактников, абсолютно несправедливо и льготы должны распространяться на всех одинаково, — комментирует инициативу фракции СР-ЗП депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Раненым добровольцам СВО нужна поддержка близких так же, как и военным. Тем более, что некоторые социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены для военнослужащих и членов их семей в конце прошлого года были предоставлены и тем, кто добровольно ушел на фронт. То, что в этом списке не оказалось льготы на проезд — это, скорее упущение власти, которое нужно исправить в кратчайшие сроки.

Напомним, добровольцы, получившие ранения, травмы, увечья в ходе выполнения задач во время специальной военной операции, получают медицинскую помощь в ведомственных больницах и медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. Довольно часто лечение и реабилитация проходят в регионах, которые находятся далеко от места жительства участников СВО.

— Чтобы навестить близких, людям приходится за свои средства покупать билеты на проезд. Стоят они недёшево, деньги на это есть не у всех, и я считаю, что государство должно помочь людям решить проблему с транспортом, — отметил лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов.

По мнению партийцев, бесплатный проезд должен предоставляться не только в случае ранения, но и тяжёлой болезни добровольцев СВО и военнослужащих в период прохождения службы или военных сборов.