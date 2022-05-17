17 мая
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Жизнь

Александр Терентьев: «С тех, кто не понимает, что жечь сухостой опасно, нужно спрашивать жестче»

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ знает, как предотвратить пожары, которые ежегодно разгораются в различных регионах, принося серьезные последствия, вплоть до потери человеческих жизней. О необходимых законодательных мерах, которые сформулировали социалисты, напомнил лидер партии СР-ЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

По данным МЧС на середину мая, пожары зафиксированы в 77 регионах, в половине субъектов введен особый противопожарный режим, в нескольких — режим ЧС. Есть особо напряженные ситуации, где огонь угрожает населенным пунктам.

«У всех так называемых ландшафтных пожаров есть „автор“, — отметил депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев.- Из года в год буквально из каждого утюга талдычат — нельзя жечь траву! Службы МЧС постоянно предостерегают в своих рассылках о пожароопасной и ветреной погоде. Но нет — находятся умельцы, которые понадеявшись на авось, удачу, или не знаю на что, чиркают спичку и… о последствиях мы уже узнаем в печальных сводках».

Эксперты, и чиновники указывают на то, что 90% возгораний связаны с деятельностью человека, в частности, с палом сухой травы на сельхозугодьях. Фракция СР-ЗП еще в 2019 году внесла в Госдуму законопроект о предотвращении ландшафтных пожаров.

«Наши предложения — определить понятие ландшафтных пожаров в законодательстве и предусмотреть механизм изъятия земельных участков, на которых организуются поджоги, ведущие к серьезным последствиям, — отмечает Александр Терентьев. — Сколько еще можно церемониться с теми, кто устраивает нам эти ландшафтные пожары. Только жесткие меры, закрепленные в законе, смогут потушить эту проблему, которые мы наблюдаем каждую весну. А к тем, кто устаивает поджоги специально, преследуя свои личные цели, — с них должен быть спрос еще жестче!»

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