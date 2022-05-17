Александр Терентьев: «С тех, кто не понимает, что жечь сухостой опасно, нужно спрашивать жестче»

По данным МЧС на середину мая, пожары зафиксированы в 77 регионах, в половине субъектов введен особый противопожарный режим, в нескольких — режим ЧС. Есть особо напряженные ситуации, где огонь угрожает населенным пунктам.
«У всех так называемых ландшафтных пожаров есть „автор“, — отметил депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев.- Из года в год буквально из каждого утюга талдычат — нельзя жечь траву! Службы МЧС постоянно предостерегают в своих рассылках о пожароопасной и ветреной погоде. Но нет — находятся умельцы, которые понадеявшись на авось, удачу, или не знаю на что, чиркают спичку и… о последствиях мы уже узнаем в печальных сводках».
Эксперты, и чиновники указывают на то, что 90% возгораний связаны с деятельностью человека, в частности, с палом сухой травы на сельхозугодьях. Фракция СР-ЗП еще в 2019 году внесла в Госдуму законопроект о предотвращении ландшафтных пожаров.
«Наши предложения — определить понятие ландшафтных пожаров в законодательстве и предусмотреть механизм изъятия земельных участков, на которых организуются поджоги, ведущие к серьезным последствиям, — отмечает Александр Терентьев. — Сколько еще можно церемониться с теми, кто устраивает нам эти ландшафтные пожары. Только жесткие меры, закрепленные в законе, смогут потушить эту проблему, которые мы наблюдаем каждую весну. А к тем, кто устаивает поджоги специально, преследуя свои личные цели, — с них должен быть спрос еще жестче!»