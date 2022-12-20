20 декабря
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Жизнь

Александр Терентьев: Все участники СВО и члены их семей должны чувствовать «Zаботу» государства

Проект Тульской области по выпуску региональной карты поддержки «Zабота», по которой можно получить скидку при оплате товаров и услуг от партнёров проекта, бесплатно посетить государственные культурные и спортивные центры всем участникам СВО и членам их семей был высоко оценен партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Лидер социалистов Сергей Миронов уже обратился с официальным письмом к Заместителю Председателя Правительства, Министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением расширить проект на всю территорию страны.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Архив алтайского отделения партии «Справедливая Россия – за правду».

— Тульский проект — это пример настоящего патриотизма, сплоченности граждан и ответственности власти, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Грамотно продуманная и действенная мера поддержки, так необходимая сегодня нашим героям и их семьям. Мы видим, как откликается бизнес — сотни партнеров уже подключились к проекту и оказывают посильную помощь.

По словам депутата, он считает, что государство должно повнимательней присмотреться к тульской «Zаботе», ведь ее заслуживают все без исключения участники специальной военной операции и члены их семей.

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