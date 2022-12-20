Александр Терентьев: Все участники СВО и члены их семей должны чувствовать «Zаботу» государства

Проект Тульской области по выпуску региональной карты поддержки «Zабота», по которой можно получить скидку при оплате товаров и услуг от партнёров проекта, бесплатно посетить государственные культурные и спортивные центры всем участникам СВО и членам их семей был высоко оценен партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Лидер социалистов Сергей Миронов уже обратился с официальным письмом к Заместителю Председателя Правительства, Министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением расширить проект на всю территорию страны.