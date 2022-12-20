Александр Терентьев: Все участники СВО и члены их семей должны чувствовать «Zаботу» государства

— Тульский проект — это пример настоящего патриотизма, сплоченности граждан и ответственности власти, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Грамотно продуманная и действенная мера поддержки, так необходимая сегодня нашим героям и их семьям. Мы видим, как откликается бизнес — сотни партнеров уже подключились к проекту и оказывают посильную помощь.
По словам депутата, он считает, что государство должно повнимательней присмотреться к тульской «Zаботе», ведь ее заслуживают все без исключения участники специальной военной операции и члены их семей.
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