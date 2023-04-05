Александр Терентьев: Жилищными льготами нужно поддерживать врачей и учителей, а не высокопоставленных чиновников и их родственников

О том, что педагоги, медики, работники культуры и социальной сферы по уровню льгот и зарплат должны быть приравнены к госслужащим партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ говорит давно, это одно из наших программных требований, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Если чиновников нужно мотивировать, чтобы они эффективно работали, возможно, им стоит рассмотреть другие вакансии? Все мы прекрасно знаем, как раздавались единовременные субсидии госслужащим на покупку жилья — зачастую не по принципу нуждаемости, а по принципу кумовства. А те чиновники, которые занимают руководящие посты, вообще не должны претендовать на эти льготы. Думаю, они располагают средствами для решения своих жилищных вопросов. Если посмотреть последнюю статистику — самые большие зарплаты в Алтайском крае получают госслужащие. А семьи с детьми еле сводят концы с концами. В школах некому работать, особенно в сельских. В больницах — кадровый голод. Может Минфину стоит подумать, как мотивировать работников этих стратегически важных профессий?