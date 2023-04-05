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Жизнь

Александр Терентьев: Жилищными льготами нужно поддерживать врачей и учителей, а не высокопоставленных чиновников и их родственников

Предложение Минфина о запуске льготной ипотеки для чиновников, что, по мнению властей, должно мотивировать их на «эффективный труд», социалисты сочли несправедливым. В первую очередь, по отношению к стратегически-значимым специалистам — врачам, учителям, работникам культуры и социальной сферы.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

О том, что педагоги, медики, работники культуры и социальной сферы по уровню льгот и зарплат должны быть приравнены к госслужащим партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ говорит давно, это одно из наших программных требований, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Если чиновников нужно мотивировать, чтобы они эффективно работали, возможно, им стоит рассмотреть другие вакансии? Все мы прекрасно знаем, как раздавались единовременные субсидии госслужащим на покупку жилья — зачастую не по принципу нуждаемости, а по принципу кумовства. А те чиновники, которые занимают руководящие посты, вообще не должны претендовать на эти льготы. Думаю, они располагают средствами для решения своих жилищных вопросов. Если посмотреть последнюю статистику — самые большие зарплаты в Алтайском крае получают госслужащие. А семьи с детьми еле сводят концы с концами. В школах некому работать, особенно в сельских. В больницах — кадровый голод. Может Минфину стоит подумать, как мотивировать работников этих стратегически важных профессий?

Что касается льготной ипотеки, то программа должна расширяться, в первую очередь для семей с детьми, отметил Председатель СРЗП Сергей Миронов.

На фоне рекордного падения рождаемости, катастрофической убыли населения необходимо по всем направлениям расширять поддержку семей с детьми. И одно из главных направлений — жилищный вопрос. Ипотека даже под 6% его не решает, — указал Сергей Миронов. — Для семей с детьми ставку нужно снижать как минимум вдвое и позволять по этой ставке приобретать, в том числе, вторичное жилье. Кроме того, нужно вводить механизм, когда жилищный кредит поэтапно «гасится» с рождением каждого нового ребенка в семье.

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