Александр Терентьев: Жилищными льготами нужно поддерживать врачей и учителей, а не высокопоставленных чиновников и их родственников

О том, что педагоги, медики, работники культуры и социальной сферы по уровню льгот и зарплат должны быть приравнены к госслужащим партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ говорит давно, это одно из наших программных требований, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Если чиновников нужно мотивировать, чтобы они эффективно работали, возможно, им стоит рассмотреть другие вакансии? Все мы прекрасно знаем, как раздавались единовременные субсидии госслужащим на покупку жилья — зачастую не по принципу нуждаемости, а по принципу кумовства. А те чиновники, которые занимают руководящие посты, вообще не должны претендовать на эти льготы. Думаю, они располагают средствами для решения своих жилищных вопросов. Если посмотреть последнюю статистику — самые большие зарплаты в Алтайском крае получают госслужащие. А семьи с детьми еле сводят концы с концами. В школах некому работать, особенно в сельских. В больницах — кадровый голод. Может Минфину стоит подумать, как мотивировать работников этих стратегически важных профессий?
Что касается льготной ипотеки, то программа должна расширяться, в первую очередь для семей с детьми, отметил Председатель СРЗП Сергей Миронов.
На фоне рекордного падения рождаемости, катастрофической убыли населения необходимо по всем направлениям расширять поддержку семей с детьми. И одно из главных направлений — жилищный вопрос. Ипотека даже под 6% его не решает, — указал Сергей Миронов. — Для семей с детьми ставку нужно снижать как минимум вдвое и позволять по этой ставке приобретать, в том числе, вторичное жилье. Кроме того, нужно вводить механизм, когда жилищный кредит поэтапно «гасится» с рождением каждого нового ребенка в семье.