7 октября
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Жизнь

Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет

Народный артист, режиссер Алексей Учитель вышел из состава Российского оскаровского комитета. Свое решение он связал с тем, что российские фильмы не выдвинули на соискание премии Американской киноакадемии, пишет ТАСС.

Премия "Оскар"
Премия "Оскар"
СС0

Учитель считает «странным», что президиум Киноакадемии не откликнулся на просьбу режиссера собраться всем вместе и выработать общую позицию.

Алексей Учитель уже сообщил об этом коллегам по организации.

Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что российские фильмы в 2022 году на «Оскар» выдвигать не будут.

В предыдущий раз на «Оскаре» не было российский фильмов 30 лет назад — в 1992 году.

Между тем другой народный артист Павел Чухрай покинул должность главы оскаровского комитета.

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