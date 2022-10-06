Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет

Народный артист, режиссер Алексей Учитель вышел из состава Российского оскаровского комитета. Свое решение он связал с тем, что российские фильмы не выдвинули на соискание премии Американской киноакадемии, пишет ТАСС.

Учитель считает «странным», что президиум Киноакадемии не откликнулся на просьбу режиссера собраться всем вместе и выработать общую позицию.

Алексей Учитель уже сообщил об этом коллегам по организации.

Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что российские фильмы в 2022 году на «Оскар» выдвигать не будут.

В предыдущий раз на «Оскаре» не было российский фильмов 30 лет назад — в 1992 году.

Между тем другой народный артист Павел Чухрай покинул должность главы оскаровского комитета.