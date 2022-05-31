31 мая
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Жизнь

Алгоритм действий при пропаже ребенка напомнили полицейские

Алгоритм действий при пропаже ребенка напомнили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
СС0

Первым делом необходимо немедленно обратиться в полицию, а заявление в дежурной части обязаны принять в любое время суток.

При обращении в полицию следует предоставить свежую фотографию ребенка, подробное описание одежды, особых примет и особенностей поведения.

Нужно в подробностях сообщить об обстоятельствах пропажи, круге общения, образе жизни, увеличениях и возможных странностях в поведении ребенка, указывает «Мослента». После чего составить ориентировки с фотографией и распространить их по городу. <При этом нельзя указывать личный номер, чтобы избежать звонков мошенников.>

Кроме того, требуется обзвонить всех знакомых ребенка, уточнив малейшие детали их последней встречи, и запросить распечатку сотовых звонков у мобильного оператора, отметив в списке незнакомые контакты. Всю собранную информацию предоставить сотрудникам органов.

Если ребенок исчез в лесу, вблизи водоема, надо самостоятельно обратиться в МЧС. Однако связываться с экстрасенсами, ясновидящими, шаманами не стоит, поскольку так только напрасно потратите силы, время и деньги.

А ранее в «ЛизаАлерт» рассказали о главных причинах пропажи детей в Алтайском крае.

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