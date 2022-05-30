В «ЛизаАлерт» рассказали о главных причинах пропажи детей в Алтайском крае

Чаще всего дети теряются по дороге из школы. Бывает так, что ребенок где-то заигрался и пошел гулять более длинным маршрутом, а в нужное время не пришел домой. Поиски заканчиваются быстро, так как часто ребенок сам возвращается.

Подростки часто уходят из дома из-за семейных конфликтов, первой любви, запретов со стороны родителей. В большинстве случаев их находят быстро.

Только в 2% поиски затягиваются или ребенка не находят и переводят в разряд без вести пропавших. За историю существования отряда в Алтайском крае ненайденных детей трое.

«Прошло уже несколько лет с пропажи двухлетней девочки в селе Усть-Кокса в Республике Алтай. Поиски осложняет природная среда: бурные реки, высокие горы… Также уже несколько лет остается без вести пропавшим мальчик из Камня-на-Оби — вместе с родственниками он поехал на рыбалку и потерялся, поиски осложнила водная среда», — говорит Диана Круглова.

Из последних случаев — пропажа 17-летнего подростка в Барнауле, которого не могут найти уже месяц. Известно, что парня привезли из Новоалтайска в барнаульский колледж его родственники. На учебе он появился, но потом исчез и до сих пор его судьба неизвестна.

Поиски пропавших. «Лиза Алерт» Алтайский край.

Есть и те, кто сбегает из дома по несколько раз. В отряде их прозвали «рецидивистами» — с одним из таких поисковики периодически «играют в догонялки».

«Есть мальчик 12 лет. Он, правда, очень умный и развитый, но очень часто сбегает из дому, при этом уже научился хорошо прятаться в городе. Бывает, может „угнать“ у кого-нибудь во дворе велосипед или самокат. Наши волонтеры очень часто летом передвигаются на электросамокатах, когда проходят поиски. Так вот с этим мальчиком нам нередко приходится „играть в догонялки“ на самокатах, чтобы побыстрее доставить его родителям», — рассказывает собеседница.

Поисковики отряда включаются в работу сразу, как только поступает заявка о пропаже, но до этого родители или родственники пропавшего должны обязательно подать заявление в полицию.

Ранее altapress.ru рассказывал подробно, как устроена работа добровольцев «Лиза Алерт» в Алтайском крае и что нужно делать для спасения людей.