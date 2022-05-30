30 мая
﻿
Жизнь

В «ЛизаАлерт» рассказали о главных причинах пропажи детей в Алтайском крае

В 98% случаев пропажи детей в Алтайском крае их удается найти в самые короткие сроки, рассказала «КП — Барнаул» исполняющая обязанности регионального представителя поискового отряда «ЛизаАлерт» Диана Круглова.

Поисковый отряд "Лиза Алерт".
Поисковый отряд "Лиза Алерт".
vk.com/la_altay

Чаще всего дети теряются по дороге из школы. Бывает так, что ребенок где-то заигрался и пошел гулять более длинным маршрутом, а в нужное время не пришел домой. Поиски заканчиваются быстро, так как часто ребенок сам возвращается.

Подростки часто уходят из дома из-за семейных конфликтов, первой любви, запретов со стороны родителей. В большинстве случаев их находят быстро.

Только в 2% поиски затягиваются или ребенка не находят и переводят в разряд без вести пропавших. За историю существования отряда в Алтайском крае ненайденных детей трое.

«Прошло уже несколько лет с пропажи двухлетней девочки в селе Усть-Кокса в Республике Алтай. Поиски осложняет природная среда: бурные реки, высокие горы… Также уже несколько лет остается без вести пропавшим мальчик из Камня-на-Оби — вместе с родственниками он поехал на рыбалку и потерялся, поиски осложнила водная среда», — говорит Диана Круглова.

Из последних случаев — пропажа 17-летнего подростка в Барнауле, которого не могут найти уже месяц. Известно, что парня привезли из Новоалтайска в барнаульский колледж его родственники. На учебе он появился, но потом исчез и до сих пор его судьба неизвестна.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
«Лиза Алерт» Алтайский край.

Есть и те, кто сбегает из дома по несколько раз. В отряде их прозвали «рецидивистами» — с одним из таких поисковики периодически «играют в догонялки».

«Есть мальчик 12 лет. Он, правда, очень умный и развитый, но очень часто сбегает из дому, при этом уже научился хорошо прятаться в городе. Бывает, может „угнать“ у кого-нибудь во дворе велосипед или самокат. Наши волонтеры очень часто летом передвигаются на электросамокатах, когда проходят поиски. Так вот с этим мальчиком нам нередко приходится „играть в догонялки“ на самокатах, чтобы побыстрее доставить его родителям», — рассказывает собеседница.

Поисковики отряда включаются в работу сразу, как только поступает заявка о пропаже, но до этого родители или родственники пропавшего должны обязательно подать заявление в полицию.

Ранее altapress.ru рассказывал подробно, как устроена работа добровольцев «Лиза Алерт» в Алтайском крае и что нужно делать для спасения людей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость