Алхимик с дочерью, жена генерала и три несчастные невесты. Какие призраки бродят по Барнаулу

Алхимик, сбежавший с дочерью через подземелье, жуткое привидение в подвалах Алтайского театра драмы и аж три невесты (все — несчастные). Говорят, по Барнаулу бродят призраки. Вот некоторые из них.

Невеста № 1

Если верить легендам, в Барнауле обитают как минимум три призрака Невесты. Наиболее известная из них — Евдокия, поселившаяся в 1904 году в Дунькиной роще. По рассказам местных, призрака часто можно было встретить на участке от бывшего Нагорного кладбища до Гоньбы. Сегодня от рощи практически ничего не осталось.

Призраки Барнаула. altapress.ru

Невеста № 2

Вторую невесту замечали на острове Невестинском, на Оби. Рыбаки рассказывали, будто бы много лет назад по дороге на свадьбу в том месте утонула девушка, а после там же утопился ее жених. По легенде, призрак девушки не вредит людям — напротив, даже помогает молодоженам обрести счастье.

Призраки Барнаула. altapress.ru

Невеста № 3

Третья барнаульская невеста несет беду. Отчаявшаяся девушка прыгнула с моста в Обь после того, как жених незадолго до свадьбы с ней расстался. О трагедии пару лет напоминала фата, висящая на проволоке. Теперь говорят, что в осенние хмурые дни водители видят силуэт, гуляющий по мосту.

Призраки Барнаула. altapress.ru

Та самая Голубая дама

По легенде, более 150 лет назад молодая жена алтайского начальника-генерала протанцевала весь вечер на балу с любовником. Муж прямо с бала увел ее в подвал и замуровал в стенах собственного дома на пр. Ленина (теперь там администрация Барнаула). В газете «Сибирская жизнь» писали, что призрак гуляет по «дворцу», играет на рояле и кружится в вальсе.

Призраки Барнаула. altapress.ru

Алхимик , его дочь и эликсир вечной жизни

В 18 веке в Барнауле работал аптекарь Христиан Миллер. Он рано овдовел и, по легенде, пытался создать эликсир вечной жизни, чтобы уберечь дочь. Об этом якобы узнал управляющий сереброплавильного завода. Он потребовал такое снадобье для своей жены. Аптекарь пообещал чиновнику приготовить эликсир за три ночи, но сбежал вместе с дочерью через подземелье.

С тех пор пошли разговоры о том, что в подземелье «Горной аптеки» слышны голоса призраков.

В 1970-х советские служащие уверяли, что оттуда доносятся методичный стук и шепот. Позже призраков Миллера с дочерью даже якобы видели прогуливающимися под фонарями у «Горной аптеки».

Призраки Барнаула. altapress.ru

Драма в Драме

Ходили также слухи о призраке девушки в окровавленном платье, который бродит по подвалам Алтайского краевого театра драмы. По легенде, когда строили здание театра, в Барнауле совершили жестокое убийство и тело девушки сбросили в котлован.

Призраки Барнаула. altapress.ru

Странные рыбки и «Стоунхендж»

Также говорят, что призраки обитают недалеко от кладбища Научного городка на высоком берегу Оби, где разбросаны руины древней крепости ордынской эпохи. Многие из тех, кто бывал на «барнаульском Стоунхендже», описывают странное чувство чьего-то присутствия. А в 2010-м по городу гуляли слухи, что в озере около ипподрома завелись «странные красные рыбки без глаз».