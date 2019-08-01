Алибасов требует миллионы с «Ашана», где ему купили «Крота»

Скандальный продюсер Бари Алибасов требует 100 млн рублей от производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан», в котором его помощник купил злополучную бутылку в «опасной упаковке», пишет bfm.ru.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин рассказал, что иск планируется подать 7 августа. По его словам, моральный вред продюсер оценил в 15 млн рублей, а ущерб здоровью — в 85 млн рублей.

«В последнюю сумму Алибасов планирует включить расходы на лечение и упущенную выгоду от своей болезни», — пояснил Горожанкин.

Адвокат Андрей Комиссаров рассказал, что ответчиком по иску станет «АМС Медиа» — производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы». Гипермаркет «Ашан» будет заявлен в деле в качестве третьего лица со стороны ответчика.

71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Изначально врачи оценивали его состояние как тяжелое и предполагали, что процесс лечения займет как минимум месяц.

В эфире программы «На самом деле» показали скриншот его переписки с лечащим врачом, согласно которой, госпитализация продюсера была заранее продуманным планом. Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что это «никакое не доказательство».

После скандала на Первом канале Бари Алибасов рассказал в своем видеообращении о том, какие лекарства он принимает.