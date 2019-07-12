Алибасов записал видеообращение после скандала в прямом эфире

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я „глотаю“ ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды.», — говорится в публикации.
На видео также есть и лист бумаги, на котором расписан порядок приема лекарств.
В эфире программы «На самом деле» показали скриншот его переписки с лечащим врачом, согласно которой, госпитализация продюсера была заранее продуманным планом. Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что это «никакое не доказательство».