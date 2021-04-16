Алиментщиков отправили убирать Барнаул

125 должников по алиментам в Барнауле отправили на обязательные работы на благо города, сообщили в краевом УФССП.

Убирать мусор, снег и наледь во дворах и на улицах под кураторством «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение» и «Барнаулгорсвета» неплательщики должны в рамках административной ответственности.

Должники выходят в свободное от основной работы, службы или учебы время. Денег им за это, само собой, не платят.

«За I квартал 2021 года судебными приставами отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей Барнаула взыскано c данной категории должников более 42 млн рублей», — добавили приставы.

Ранее у барнаульца за долги отобрали лимузин.