16 апреля
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Жизнь

Алиментщиков отправили убирать Барнаул

125 должников по алиментам в Барнауле отправили на обязательные работы на благо города, сообщили в краевом УФССП.

Обязательные работы.
Обязательные работы.
УФССП России по Алтайскому краю

Убирать мусор, снег и наледь во дворах и на улицах под кураторством «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение» и «Барнаулгорсвета» неплательщики должны в рамках административной ответственности.

Должники выходят в свободное от основной работы, службы или учебы время. Денег им за это, само собой, не платят.

«За I квартал 2021 года судебными приставами отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей Барнаула взыскано c данной категории должников более 42 млн рублей», — добавили приставы.

Ранее у барнаульца за долги отобрали лимузин.

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