Алиментщиков отправили убирать Барнаул

Убирать мусор, снег и наледь во дворах и на улицах под кураторством «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение» и «Барнаулгорсвета» неплательщики должны в рамках административной ответственности.
Должники выходят в свободное от основной работы, службы или учебы время. Денег им за это, само собой, не платят.
«За I квартал 2021 года судебными приставами отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей Барнаула взыскано c данной категории должников более 42 млн рублей», — добавили приставы.
Ранее у барнаульца за долги отобрали лимузин.