У барнаульца за долги отобрали лимузин

Мужчина должен был платить алименты на двух несовершеннолетних детей, но уклонялся от обязанности и за небольшой промежуток времени сумел накопить внушительный долг, рассказали в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы обнаружили в списке имущества недобросовестного родителя лимузин Линкольн. К должнику применили меры принудительного исполнения — наложение ареста на имущество.
Теперь если он не погасит долг, авто оценят и продадут на торгах.
Ранее другой житель Барнаула за долги почти лишился автомобиля. На машину наложили арест, но несмотря на это, должник стал скрывать Gelandewagen от приставов.