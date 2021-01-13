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Жизнь

У барнаульца за долги отобрали лимузин

Житель Барнаула накопил более 400 тыс. рублей долга по алиментам на своих детей. Приставы нашли у него лимузин и арестовали.

Лимузин Линкольн.
Лимузин Линкольн.
пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Мужчина должен был платить алименты на двух несовершеннолетних детей, но уклонялся от обязанности и за небольшой промежуток времени сумел накопить внушительный долг, рассказали в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Приставы обнаружили в списке имущества недобросовестного родителя лимузин Линкольн. К должнику применили меры принудительного исполнения — наложение ареста на имущество.

Теперь если он не погасит долг, авто оценят и продадут на торгах.

Ранее другой житель Барнаула за долги почти лишился автомобиля. На машину наложили арест, но несмотря на это, должник стал скрывать Gelandewagen от приставов.

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