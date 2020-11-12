Барнаулец пытался спрятать свой Gelandewagen от приставов

Барнаулец знал, что по закону он не имеет права скрывать арестованное имущество. Автомобиль Mersedes-Benz приставы нашли в ходе рейда вместе с сотрудниками ГИБДД. Внедорожник нашелся на стоянке автосалона.
Авто изъяли. Теперь, если его владелец не погасит все долги, машину передадут на реализацию в счет погашения задолженности, рассказали в алтайском УФССП.
Ранее сообщалось, что на торги выставили 118 лотов арестованного имущества должников. Продают недвижимость, транспорт, сельхозтехнику. Общая стоимость всех лотов составляет 38,9 млн рублей.