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Жизнь

Барнаулец пытался спрятать свой Gelandewagen от приставов

Житель Барнаула за долги почти лишился автомобиля. На машину наложили арест, но несмотря на это, должник стал скрывать Gelandewagen от приставов.

Mersedes-Benz.
Mersedes-Benz.
пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Барнаулец знал, что по закону он не имеет права скрывать арестованное имущество. Автомобиль Mersedes-Benz приставы нашли в ходе рейда вместе с сотрудниками ГИБДД. Внедорожник нашелся на стоянке автосалона.

Авто изъяли. Теперь, если его владелец не погасит все долги, машину передадут на реализацию в счет погашения задолженности, рассказали в алтайском УФССП.

Ранее сообщалось, что на торги выставили 118 лотов арестованного имущества должников. Продают недвижимость, транспорт, сельхозтехнику. Общая стоимость всех лотов составляет 38,9 млн рублей.

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