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11 ноября
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Жизнь

Приставы арестовали имущество алтайских должников на 39 млн рублей и продают

На торги в Алтайском крае выставили 118 лотов арестованного имущества должников, рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края.
Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края.
ИД "Алтапресс"

Продают недвижимость, транспорт, сельхозтехнику и другое заложенное и незаложенное имущество должников.

Торги пройдут в форме открытого аукциона 30 ноября.

Общая стоимость всех лотов составляет 38,9 млн рублей.

Подробную информацию об имуществе, дате и месте проведения торгов для потенциальных покупателей можно узнать на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» в разделе «Имущественные торги».

Ранее барнаульский юрист объяснил altapress.ru, как правильно общаться с судебными приставами и отличить их от мошенников.

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