Приставы арестовали имущество алтайских должников на 39 млн рублей и продают

Продают недвижимость, транспорт, сельхозтехнику и другое заложенное и незаложенное имущество должников.
Торги пройдут в форме открытого аукциона 30 ноября.
Общая стоимость всех лотов составляет 38,9 млн рублей.
Подробную информацию об имуществе, дате и месте проведения торгов для потенциальных покупателей можно узнать на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» в разделе «Имущественные торги».
Ранее барнаульский юрист объяснил altapress.ru, как правильно общаться с судебными приставами и отличить их от мошенников.