7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алла Пугачева оказалась в списке самых влиятельных женщин мира в 2022 году

Советская и российская певица Алла Пугачева включена BBC в список 100 самых влиятельных женщин мира за 2022 год, сообщает ТАСС.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Среди влиятельных женщин также американская певица Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас.

Британская телерадиовещательная корпорация также включила в рейтинг главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, первую женщину на посту премьер-министра Барбадоса Миу Моттли, адвоката Маин Аль-Обайди, которая работает в Союзе женщин Йемена, и борца за права человека Лину Абу Акле, указывает bfm.ru.

Факт

BBC уже на протяжении 10 лет ежегодно называет 100 самых влиятельных женщин мира.

Недавно Алла Пугачева закрыла свою последнюю компанию в России.

Ранее сообщалось о проверке певицы на предмет дискредитации российской армии, в октябре она заявила об отъезде из России в Израиль.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость