Алла Пугачева оказалась в списке самых влиятельных женщин мира в 2022 году

Среди влиятельных женщин также американская певица Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас.
Британская телерадиовещательная корпорация также включила в рейтинг главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, первую женщину на посту премьер-министра Барбадоса Миу Моттли, адвоката Маин Аль-Обайди, которая работает в Союзе женщин Йемена, и борца за права человека Лину Абу Акле, указывает bfm.ru.
Факт
BBC уже на протяжении 10 лет ежегодно называет 100 самых влиятельных женщин мира.
Недавно Алла Пугачева закрыла свою последнюю компанию в России.
Ранее сообщалось о проверке певицы на предмет дискредитации российской армии, в октябре она заявила об отъезде из России в Израиль.
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