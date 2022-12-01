Свою последнюю компанию в России закрыла Алла Пугачева

Фирма имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания, указано в базе данных. 100% компании принадлежит Пугачевой, сообщает Forbes.
Ранее сообщалось о проверке певицы на предмет дискредитации российской армии, в октябре она заявила об отъезде из России в Израиль, напоминает bfm.ru.
Между тем остановить травлю Пугачевой призвала Лолита. Также музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние заявления в адрес россиян.
Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.
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