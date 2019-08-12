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Жизнь

Альпинистка из Алтайского края покорила пик Ленина

8 августа — в Международный день альпинизма — сотрудница управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Марина Танкова взошла на пик Ленина. Альпинистка была в составе команды из трех человек, отмечают в «Алтайтурцентре».

Альпинистка из Алтайского края в составе группы покорила пик Ленина.
Альпинистка из Алтайского края в составе группы покорила пик Ленина.
visitaltai.info

Пик Ленина — один из «семитысячников» (7134 м), высочайших вершин бывшего СССР.

Марина Танкова рассказала, что были сложные моменты, которые пришлось наблюдать и переживать: спасработы, неоднократный сход лавин, от одной из которой пришлось убегать, многочисленные трещины и прочее.

«Нам очень повезло с погодой. Уже никто не помнит такое, чтобы на вершину заходили раздетыми. А нас гора пустила и предоставила идеальные и даже больше условия для восхождения. Я счастливый человек, горы меня любят как и я их!», — поделилась эмоциями туристка.

В восхождении участвовали также спортсмены из Алматы и Владивостока.

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